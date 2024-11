2025 erstes NLS-Light-Rennen ohne Topfahrzeuge!

Die Nürburgring Langstrecken-Serie setzt ihre Breitensportoffensive fort: 2025 wird es im Juli ein NLS-Light-Rennen ohne Fahrzeuge der Topklassen SP9, CUP2, SP-X und SP-Pro geben. Grillparty im Fahrerlager?

Im kommenden Jahr trägt die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie erstmals ein NLS-Light-Rennen aus. Die Besonderheit der am 5. Juli 2025 geplanten Veranstaltung: Fahrzeuge der Klassen SP9, CUP2, SP-X und SP-Pro werden nicht ausgeschrieben. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass einige Teams aus diesen Klassen zuvor drei 24h-Rennen innerhalb von nur drei Wochen bestritten haben. Das NLS-Light-Rennen ist Teil der Breitensportoffensive, die die VLN als Organisation hinter dem traditionsreichen Nordschleifen-Championat ausruft.

«Hinter unserer ersten NLS-Light-Veranstaltung stecken zwei Hintergedanken», sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. «Zum einen wollen wir Teilnehmern aus anderen Serien die Möglichkeit bieten, in die NLS hineinzuschnuppern und unser motiviertes Team und die ausgereifte Infrastruktur kennenzulernen. Zum anderen möchten wir den Zugang zur NLS so einfach wie möglich gestalten. Durch den Wegfall der großen Klassen wird es möglich sein, die übrigen ausgeschriebenen Klassen mit einer DPN (DMSB Permit Nordschleife) der Stufe C oder Stufe B zu fahren. Die Permit C kann man auf sehr einfachem Weg erlangen, ohne vorher Rennen gefahren zu sein, die unterhalb der normalen NLS angesiedelt sind.»

Christian Vormann, Sportleiter der NLS, ergänzt: «Wir haben in der Vergangenheit viele Gespräche mit potenziellen Teilnehmern geführt. Einige von ihnen haben großen Respekt davor, bei ihrem ersten Nordschleifen-Rennen gleich mit GT3-Boliden zusammen auf die Strecke zu gehen. Auch wenn unsere aktuellen Unfallstatistiken zeigen, dass diese Angst unbegründet ist, bieten wir mit einer NLS-Light-Veranstaltung Interessierten an, die NLS und Rundstreckenrennen auf der Nordschleife einfach mal auszuprobieren. Dies ist vor allem durch die DPN der Stufe C sehr einfach. Nicht verschweigen möchte ich an dieser Stelle, dass in diesem Rennen absolvierte Runden nicht als Permitrunden für die Stufe A angerechnet werden.»

Das, was die ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie auszeichnet und in diesem Jahr zur beliebtesten nationalen Rennserie gemacht hat, wird beim Light-Event natürlich nicht beschnitten: das erfahrene und professionelle Team hinter den Kulissen, Motorsport zum Anfassen für die Fans, vier Stunden packende Multiclass-Action auf der schönsten Rennstrecke der Welt sowie nicht zuletzt die erstklassige Medialisierung und Kommunikation rund um die Veranstaltung.

«Wir haben bereits eine Vielzahl an Ideen, wie wir unsere Light-Premiere zu einem unvergesslichen Event machen wollen», sagt Jäger. «Mir schwebt da zum Beispiel eine große Grillparty am Freitagabend im Fahrerlager vor, bei der wir gemeinsam den Breitensport feiern. Und zusammen mit den weiteren Maßnahmen für die kommende Saison, bin ich davon überzeugt, dass es auch in Zukunft nicht bei dem einmaligen Versuch bleiben wird.»

Die Breitensportoffensive umfasst neben dem NLS-Light-Event auch die Einführung einer neuen BMW 325i Challenge-Klasse, die sich mit vergünstigten Nenngeldern vor allem an ambitionierte Amateurteams richtet. Mehr zu der Breitensportoffensive der populären Rennserie erfahrt ihr hier.