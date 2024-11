Ende einer Ära: Audi liefert letzten R8 LMS GT3 aus

Eine weltweite Erfolgsgeschichte endet: Audi hat den letzten R8 LMS GT3 ausgeliefert. Insgesamt wurden 310 Fahrzeuge ausgeliefert, die 125 Titel für sich entscheiden konnten. Michael Doppelmayr erhält letztes Auto.

Audi Sport customer racing hat den letzten gefertigten Audi R8 LMS an seinen neuen Besitzer ausgehändigt. Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing, übergab den je nach Reglement bis zu 585 PS starken GT3-Sportwagen an Michael Doppelmayr.

Der österreichische Rennfahrer hat seit 2021 ein 24-Stunden-Rennen und drei 12-Stunden-Rennen mit seinen Teamkollegen am Steuer eines Audi R8 LMS gewonnen und war 2022 GT3-Europameister der 24H Series, hinzu kommen zwei Pro-Am-Klassentitel.

In der Summe hat Audi Sport customer racing seit 2009 über zwei Modellgenerationen hinweg 310 Exemplare seines GT3-Sportwagens gefertigt. Kunden in aller Welt haben bis heute damit 125 Titel in Fahrerwertungen sowie 197 weitere Meisterschaftskategorien gewonnen. Mit den Generationen des R8 LMS GT3 gewann Audi Titel in hochkarätigen Rennserien wie unter anderem dem ADAC GT Masters, der GT World Challenge Europe und in der FIA GT3 Europameisterschaft.

Zur Saison 2024 beendete Audi die werksseitige Unterstützung des GT-Programms – Kundenteam erhalten weiterhin Unterstützung durch Ersatzteile und Ingenieure.