ADAC GT Masters erhält 2025 Zuwachs aus Österreich

Razoon - more than racing steigt mit einem Porsche ins ADAC GT Masters ein

Razoon – more than racing steigt ins ADAC GT Masters ein. Der Rennstall setzt 2025 einen Porsche 911 GT3 R ein. Auch Gaststarts in GT World Challenge Europe geplant. Kooperation mit Team 75 von Timo Bernhard.

Die Motorsportsaison 2024 ist noch nicht zu Ende gebracht, da vermeldet die steirische Mannschaft von Razoon – more than racing bereits die erste große Präsentation für das Jahr 2025! Seit kurzem ist das Team aus dem steirischen Eggersdorf Nähe Graz im Besitz eines nagelneuen Porsche 911 GT3 R.

«Wir betreiben seit Jahren professionellen GT-Rennsport, bislang im GT4- und GT2-Segment. Aber jedesmal, wenn in der Boxengasse ein GT3-Bolide vorbeifuhr, wusste ich, dass wir so ein Auto eines Tages auch einsetzen werden. Dementsprechend sind wir sehr stolz, dass dieses Projekt nun Realität wurde, nicht zuletzt dank unserer langjährigen Sponsoren und natürlich auch dank Porsche Motorsport, die unserem Team das Vertrauen geschenkt haben. Aber auch wenn wir diese große Herausforderung nun mit Respekt angehen, ist unser Zugang der gleiche geblieben: wir wollen so viel, so schnell und so gut wie möglich lernen, um Schritt für Schritt erfolgreich zu werden. Und die Konstellation, die wir für unser GT3-Projekt geschaffen haben, ist meiner Meinung nach die optimale Basis, um auch wirklich erfolgreich zu sein. Es ist eine Kombination aus unserem einzigartigen Teamspirit, unserer «Never ever give up»-Philosophie, der strategischen Partnerschaft mit dem Team 75, dem bis dato wirklich großartigen Support von Porsche und nicht zuletzt unseren Youngsters Simon Birch und Leo Pichler, die perfekt harmonieren und sehr, sehr schnell sind. Und last but not least wissen wir genau, wo wir mit unserem Projekt im Jahr 2026 sein werden, dementsprechend arbeiten wir jeden Tag daran, dieses Ziel zu erreichen. Die Saison im ADAC GT Masters sowie mehrere Gaststarts in der GT World Challenge Europe, das sind 2025 die ersten Meilensteine auf unserem Weg zum Ziel», so Teameigner Dominik Olbert.

Dementsprechend groß ist natürlich auch die Vorfreude bei den beiden Piloten, die dieser Tage bereits die ersten Testkilometer mit dem Porsche 911 GT3 R in Barcelona absolvieren. Der Däne Simon Birch, dieses Jahr in der GT2 European Series und in der ADAC GT4 Germany erfolgreich: «Ich bin sehr glücklich, mit der Mannschaft von razoon den nächsten Schritt zu gehen. Das ADAC GT Masters ist eine höchst kompetitive Serie, das wird sicher eine spannende Herausforderung. Aber wir sind früh dran, können gezielt trainieren und ich bin überzeugt, dass wir perfekt vorbereitet in die Saison starten!»

Der Steirer Leo Pichler wiederum kehrt nach zwei Jahren, zuletzt war er in der GT4 European Series am Start, zu Razoon zurück: «Einmal im GT3, das war immer mein Traum. Dass ich das jetzt in dieser Konstellation, mit Simon als superschnellen Teamkollegen, verwirklichen kann, ist unglaublich cool. Meine größten motorsportlichen Erfolge konnte ich mit razoon feiern, und ich werde alles daransetzen, dass wir auch im ADAC GT Masters gemeinsam erfolgreich sind!»