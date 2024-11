GT World Challenge Europe in Jeddah im Livestream

Das sechsstündige Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem spektakulären Stadtkurs kann im Livestream verfolgt werden. Alle Sitzungen werden auf YouTube übertragen.

Ein Wochenende voller Premieren im GT World Challenge Europe Endurance Cup: Erstmals startet die SRO-Langstreckenserie in Saudi-Arabien und erstmals auf einem Stadtkurs. Zudem ist es das erste Rennwochenende der Meisterschaft außerhalb von Europa.

48 GT3-Boliden werden beim Saisonfinale auf dem Formel 1-Kurs an den Start gehen. Der Jeddah Corniche Circuit verzeiht keine Fehler, was einige heftige Einschläge in den beiden Testsitzungen am Donnerstag unterstrichen.

Das Training und das Pre-Qualifying am Freitag sowie das Qualifying und das Rennen – welches in die Dunkelheit gehen wird – am Samstag werden in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der SRO übertragen. Fans haben die Möglichkeit zwischen einem Kommentar in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch auszuwählen.

Zeitplan (Deutscher Zeit):

29.11.:

13:30 – 15:30 Uhr: GT World Challenge Europe Endurance Cup Freies Training

18:15 – 19:15 Uhr: GT World Challenge Europe Endurance Cup Pre-Qualifying

30.11.:

09:45 – 10:45 Uhr: GT World Challenge Europe Endurance Cup Qualifying

15:00 – 21:00 Uhr: GT World Challenge Europe Endurance Cup Rennen