Packender Elfkampf um Titel auf Stadtkurs in Jeddah!

Comtoyou Racing führt die Meisterschaft vor dem Finale in Jeddah an

Nicht weniger als elf Fahrzeuge werden beim sechsstündigen Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah um den Titel kämpfen! Marco Sörensen, Nicki Thiim und Mattia Drudi Tabellenführer.

Es wird ein Finale furioso in Jeddah! Nicht weniger als elf Fahrzeuge werden auf dem spektakulären Stadtkurs um den Gesamttitel in der hochkarätigen SRO-Rennserie des SRO kämpfen! Auf dem herausfordernden Kurs in Saudi-Arabien können sich die Fans somit auf eine dramatische Titelentscheidung einstellen!

Im sechsstündigen Rennen können die Teams mit einem Sieg maximal 33 Punkte sammeln. Zudem besteht die Möglichkeit, für die Pole-Pisition einen weiteren Punkt zu bekommen.

Als Tabellenführer reist das Comtoyou Racing-Trio Mattia Drudi, Nicki Thiim und Marco Sörensen nach Saudi-Arabien. Bei den 24h Spa konnte das Team mit einer fehlerfreien Leistung den Gesamtsieg einfahren und sackte auch bei den Wertungen nach sechs und zwölf Stunden wichtige Punkte ein.

Mit drei Punkten Rückstand folgen Alessio Rovera und Alessandro Pier Guidi im AF Corse Ferrari 296 GT3 auf Rang zwei. Ebenfalls 51 Punkte haben die drittplatzierten Christopher Haase, Ricardo Feller und Alex Arkin Aka auf ihrem Punktekonto.

Die Titelkandidaten im GT World Challenge Europe Endurance Cup:

Marco Sörensen/Nicki Thiim/Mattia Drudi - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage - 54 Punkte

Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi - AF Corse - Ferrari 296 GT3 - 51 Punkte

Christopher Haase/Ricardo Feller/Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 - 51 Punkte

Marco Mapelli/Jordan Pepper/Franck Perera - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3 - 39 Punkte

Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse - ROWE Racing - BMW M4 GT3 - 36 Punkte

Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3 - 33 Punkte

Ahmad Al Harthy/Jens Klingmann/Sam de Haan - WRT - BMW M4 GT3 - 25 Punkte

Maximilian Götz/Thomas Drouet - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3 - 24 Punkte

Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3 - 22 Punkte

Andrea Caldarelli/Matteo Cairoli - Iron Lynx - Lamborghini Huracán GT3 - 21 Punkte

Fabian Schiller/Luca Stolz/Jules Gounon - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 - 20 Punkte

Wie ihr das packende Saisonfinale auf dem Highspeedkurs in Saudi-Arabien verfolgen könnt, haben wir für euch hier zusammengefasst.