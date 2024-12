Valentino Rossi: «Letztlich war es eine gute Saison»

Valentino Rossi beendete die GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saison nach einer spektakulären Aufholjagd auf dem fünften Rang. Der neunmalige Motorradweltmeister zieht ein positives Fazit zur Saison.

Die 2024er Saison des GT World Challenge Europe Endurance Cup endete für Valentino Rossi auf eine spektakuläre Art und Weise! Nach einem schwierigen Qualifying startete der WRT BMW M4 GT3 von Rossi und seinen beiden BMW-Werksfahrerkollegen Maxime Martin und Raffaele Marciello nur vom 23. Startrang.

Doch im Rennen schob sich der Bolide mit der legendären Startnummer #46 mit sehenswerten Überholmanövern und einer klugen Strategie des Teams – wofür der Rennstall von Vincent Vosse bekannt ist – bis auf den fünften Rang vor. Im Rennen selbst war das Team bis in die letzte Runde des sechsstündigen Rennens in den Kampf um die Podestplätze verwickelt.

«Es war ein sehr gutes Rennen für uns, denn wir sind von P23 gestartet und am Ende in den Top-5 angekommen. Wir haben zur letzten Runde um das Podium gekämpft. Ich denke, wir haben an diesem Wochenende sehr gut gearbeitet und konnten uns verbessern», fasst Rossi das Rennen auf dem Formel 1-Kurs in Jeddah zusammen.

Damit endete für Rossi auch die 2024er Saison im Rennfahrzeug. Der Italiener fuhr den kompletten GT World Challenge Europe Endurance Cup und die komplette FIA WEC als BMW-Werksfahrer für WRT. Dazu absolvierte er in Brands Hatch und bei seinem Heimspiel in Misano Gaststarts im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Das Saisonhighlight von Rossi war der hauchdünne Sieg bei seinem Heimrennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano im Mai gemeinsam mit seinem belgischen Partner Maxime Martin.

«Il Dottore» fasst seine Saison in der SRO-Serie zusammen: «Insgesamt hatte ich von der Saison mehr erwartet, vor allem, weil unsere Besetzung mit Raffaele Marciello und Maxime Martin großartig ist. Oft hatten wir eine gute Pace, aber wir hatten auch etwas Pech. Wir hatten gute Rennen, wir haben gewonnen, wir haben Podiumsplätze erreicht. Ein Podium in einem Endurance-Rennen zu holen, war unser Ziel, aber das haben wir nicht geschafft. Aber letztlich war es eine gute Saison.»

Rossi, Martin und Marciello schlossen die Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem neunten Rang in der Gesamtwertung ab. Vor dem Saisonfinale in Jeddah waren die Piloten eine von elf Fahrzeugbesetzungen mit Titelchancen!

Wo Valentino Rossi im kommenden Jahr antreten wird, ist derzeit noch unklar. Es ist allerdings bereits fix, dass die Motorradlegende weiterhin als BMW-Werksfahrer an den Start gehen wird.