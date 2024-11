Nürburgring Langstrecken-Serie präsentiert Kalender

Der 2025er Kalender der Nürburgring Langstrecken-Serie wurde präsentiert und umfasst zehn Rennen. ADAC 24h Qualifiers erneut Teil der Rennserie. NLS Light zählt nicht zur Meisterschaftswertung.

Der Terminkalender der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie steht. Die Meisterschaft umfasst zehn Läufe an acht Veranstaltungswochenenden. Die beiden Rennen der ADAC 24h Nürburgring Qualifiers zählen erneut zur NLS. Ergänzt wird der Kalender durch die bereits verkündete NLS-Light-Veranstaltung, bei der Fahrzeuge der Klassen SP9, SPX, SP-Pro und Cup 2 nicht ausgeschrieben sind.

Zum NLS-Light-Event, welches erst vor wenigen Tagen präsentiert wurde, könnt ihr hier mehr erfahren.

Der Saisonauftakt findet am 22. März 2025 statt. Die 70. ADAC Westfalenfahrt eröffnet traditionell das Rennjahr in der Grünen Hölle. Vor dem Nordschleifen-Saisonhöhepunkt, den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (19.-22. Juni), gibt es vier weitere Rennen. Am 5. Juli steigt dann die Premiere unter dem Motto ‚NLS-Light‘. Einige der GT3-Teams haben dann drei 24h-Rennen innerhalb von nur drei Wochen hinter sich, so dass einmal auf der Nordschleife pausiert wird. Am 16. August steht dann das Highlight der NLS auf dem Programm. Das Rennen läuft künftig unter dem Namen ‚KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen‘. Der Fahrwerksspezialist aus Fichtenberg übernimmt das Titelpatronat der Veranstaltung des MSC Ruhr-Blitz Bochum.

«KW zählt im Motorsport seit Jahren zu den festen Größen im Langstreckensport in der Grünen Hölle und wir sind stolz darauf, dass das Unternehmen rund um Jürgen und Klaus Wohlfarth unsere Veranstaltung in Zukunft unterstützt», sagt Horst-Helmuth Bube, 1. Vorsitzender des MSC Ruhr-Blitz Bochum.

«Für die KW automotive GmbH ist ein Engagement in dem traditionsreichen Nordschleifen-Championat Ehrensache. Rund 50 Prozent des NLS-Starterfelds vertraut seit Jahren auf unsere KW Racing Fahrwerke. Auch feiert im kommenden Jahr unser KW Race Service sein 25-jähriges Jubiläum im Fahrerlager der NLS», sagt Geschäftsführer Jürgen Wohlfarth. «Für uns ist die NLS eine der schönsten Meisterschaften, da hier so viele unterschiedliche Fahrzeuge starten. Aus diesem Grund unterstützen wir gerne einen der Saisonhöhepunkte der NLS.»

Vom 12.-14 September folgt der in den vergangenen Jahren etablierte Double-Header der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. Das Finale findet am 11. Oktober mehr als einen Monat früher statt als in diesem Jahr.

«Wir haben im kommenden Jahr einen kompakten Rennkalender von Ende März bis Anfang Oktober», sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. «Die Tatsache, dass uns als NLS acht Termine für neun Rennen zur Verfügung stehen und wir zudem auch gerne wieder die beiden Läufe der Qualifiers in unsere Wertung mit aufnehmen, ermöglicht uns, zum ersten Mal eine NLS-Light-Veranstaltung auszurichten. Aufgrund des umfangreichen Kalenders mit zehn Wertungsläufen gibt es dann allerdings auch drei Streichergebnisse, so dass auch Teams um die Meisterschaft kämpfen können, die aufgrund des Budgets oder Terminüberschneidungen nicht die Möglichkeit haben, an allen zehn Rennen teilzunehmen.»

Zudem legt die Rennserie für das kommende Jahr den Fokus auf eine Breitensportoffensive, um die Rennserie zurück zu ihren Wurzeln zu bringen.

Vorläufiger Rennkalender ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie 2025:

21.-22.03.2025 NLS1: 70. ADAC Westfalenfahrt (4h)

25.-26.04.2025 NLS2: tba. (4h)

09.-10.05.2025 NLS3: 56. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy (4h)

23.-25.05.2025 ADAC 24h Qualifiers (2x4h)

04.-05.07.2025 NLS-Light (4h*)

15.-16.08.2025 NLS6: KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen

12.-14.09.2025 NLS7: 65. ADAC ACAS Cup (4h)

NLS8: 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen (4h)

26.-27.09.2025 NLS9: 57. ADAC Barbarossapreis (4h)

10.-11.10.2025 NLS10: tba. (4h)

* Zählt nicht zur NLS-Wertung