GT World Challenge Europe wieder mit deutschem Stream

Auch in diesem Jahr gibt es eine deutschsprachige Übertragung der GT World Challenge Europe. Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer kommentieren. Auch GT4 European Series und GT2 European Series im Stream.

Am 12. April startet um 18:00 Uhr die GT-Elite in ein sechsstündiges Rennen auf dem Circuit Paul Ricard. Während die Stars der GT World Challenge Europe powered by AWS auf der Strecke in Südfrankreich um Positionen kämpfen, können die Fans das Rennen am Bildschirm verfolgen. Wie in den vergangenen Jahren stellt die SRO Livestreams in verschiedenen Sprachen zur Verfügung, darunter auch erneut einen deutschsprachigen Stream.

Der deutschsprachige Stream der hochkarätigen GT-Meisterschaft hat sich in den vergangenen Jahren, hinter dem englischen, als Stream mit den meisten Aufrufen etabliert. Auch in diesem Jahr werden Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer die Rennen der packenden Rennserie begleiten. Wechselnde Experten aus dem Fahrerlager werden die beiden Stammkommentatoren unterstützen.

«Ich freue mich riesig, dass ich auch in diesem Jahr die GT World Challenge Europe powered by AWS kommentieren werde!», so Wolfgang Drabiniok voller Vorfreude. «In diesem Jahr verliefen die Verhandlungen zwischen uns und der SRO leider schwieriger, sodass wir erst Ende März die Beauftragung bekommen haben. Dennoch bin ich sehr glücklich, dass es doch funktioniert hat und wir auch in diesem Jahr diese fantastische Rennserie begleiten dürfen. Obwohl es eine internationale Rennserie ist, werden durch die deutschen Hersteller, Teams und Piloten ein großer deutscher Block an den verschiedenen Rennen teilnehmen. Ich möchte mich bei den deutschsprachigen Fans bedanken, die die Übertragung mit ihren Aufrufen und ihrem Interesse erst möglich machen!»

Sebastian Wauer ergänzt: «Ich freue mich sehr auf die vierte Saison als deutscher Kommentator der GT World Challenge Europe powered by AWS. In den letzten Jahren sind die Streamingzahlen immer weiter gestiegen und das zeigt, dass das Angebot bei den deutschen Motorsportfans gut ankommt. Auch 2025 ist die Serie nochmals gewachsen und etabliert sich als die größte und stärkste GT3 Serie der Welt. Es macht mich stolz, erneut das Jahr über, der Serie meine Stimme zu geben.»

Die GT World Challenge Europe powered by AWS ist die größte und stärkste GT-Meisterschaft der Welt. Zur Saison 2025 steigen eine Vielzahl an neuen Mannschaften in die Rennserie ein. Mit der neuen Corvette Z06 GT3.R kehrt zudem eine Marke in die SRO-Meisterschaft zurück. Bei den Endurance Cup-Rennen werden rund 60 GT3-Boliden an den Start gehen, während bei den einstündigen Sprint Cup-Veranstaltungen über 40 Fahrzeuge starten. Das Saisonhighlight, die CrowdStrike 24 Hours of Spa, ist das weltgrößte GT3-Rennen. Bei dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps werden auch in diesem Jahr über 70 GT-Fahrzeuge starten.

Daneben werden Drabiniok und Wauer auch in diesem Jahr die GT4 European Series powered by RAFA Racing Club und die GT2 European Series powered by Pirelli im Rahmenprogramm der GT3-Rennserie kommentieren. Beide Rennserien haben in den vergangenen Jahren ebenfalls mit hochspannenden und dramatischen Rennsport überzeugen können und haben dementsprechend viele Fans für sich gewonnen.

Die deutsche Übertragung können interessierte Fans auch in diesem Jahr auf dem YouTube-Kanal GT World – dem offiziellen Kanal der SRO – verfolgen können.