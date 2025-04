Steller Motorsport bestätigt Corvette-Trio

Vor dem Saisonauftakt auf dem Circuit Paul Ricard hat Steller Motorsport die drei Piloten der brandneuen Corvette Z06 GT3.R für den GT World Challenge Europe Endurance Cup bestätigt.

Steller Motorsport schlägt an diesem Wochenende ein neues Kapitel auf, wenn das Team seine Premiere mit der brandneuen Corvette Z06 GT3.R beim Auftaktrennen des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich teilnimmt.

Das sechsstündige Langstreckenrennen, das am Samstag, dem 12. April, stattfindet, markiert den ersten Wettbewerbseinsatz des Teams mit der mit Spannung erwarteten GT3-Maschine, nachdem zuvor ein intensives Testprogramm in der Vorsaison in ganz Europa, unter anderem auf Rennstrecken in Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, absolviert wurde.

Am Steuer der Corvette des Teams werden drei aufstrebende Nachwuchstalente sitzen. Der talentierte Belgier Matisse Lismont bringt Erfahrung im GT-Rennsport und einen Hintergrund im Prototypen-Rennsport mit. Er wird von Kiern Jewiss, dem ehemaligen britischen F4-Meister und Sieger des ersten britischen GT-Laufs 2025, und Lorcan Hanafin, der für seine Schnelligkeit im Porsche Carrera Cup und bei internationalen GT-Wettbewerben bekannt ist, unterstützt.

Nach monatelanger Vorbereitung mit der Corvette Z06 GT3.R ist das Team optimistisch, aber realistisch, was die bevorstehenden Herausforderungen angeht.

Matisse Lismont: «Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison. Mit den Erfahrungen, die ich im letzten Jahr gesammelt habe, strebe ich hohe Ziele an und möchte zusammen mit dem Steller Motorsport-Team so viele gute Ergebnisse wie möglich erzielen. Nachdem ich die Corvette auf dem Nürburgring gefahren bin, bin ich voller Zuversicht für die Saison; es war ein fantastisches Auto zu fahren.»

Kiern Jewiss: «Ich freue mich sehr darauf, dieses Wochenende loszulegen, und bin sehr dankbar für die Gelegenheit, die mir Steller Motorsport gegeben hat. Es wird eine neue Erfahrung in der Corvette mit zwei neuen Teamkollegen. Ich komme natürlich von einem guten Wochenende in der British GT am vergangenen Wochenende und hoffe, dass ich den Schwung in dieses Wochenende mitnehmen und dem Team zu einem großartigen Ergebnis verhelfen kann.»

Lorcan Hanafin fügt hinzu: «Ich freue mich darauf, beim ersten Rennen der GT World Challenge Europe-Saison für Steller Motorsport an den Start zu gehen. Wir haben die neue Corvette ausgiebig getestet und ich denke, alle freuen sich darauf, dass die Saison endlich beginnt.»

Teammanager Max Daymond sagte vor dem ersten Rennen: «Der Umstieg auf ein völlig neues Auto ist nie einfach, besonders in einer so wettbewerbsintensiven Meisterschaft wie der GT World Challenge Europe. Seit die Autos eingetroffen sind, haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet und hunderte von Testrunden absolviert. Die Lernkurve war steil, aber fruchtbar, und jetzt ist es Zeit, Rennen zu fahren, wofür wir das alles machen. An diesem Wochenende sitzen drei junge und talentierte Fahrer im Auto, und alle freuen sich unglaublich darauf, die Saison zu eröffnen.»