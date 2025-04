Haupt Racing Team präsentiert Ford-Piloten für 2025

Das Haupt Racing Team startet mit zwei Ford Mustang GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Das Team hat nun die Piloten bestätigt. So starten unter anderem David Schumacher und Jann Mardenborough.

Seit der Gründung im Jahre 2020 ist das Haupt Racing Team erfolgreich in der hochklassigen GT World Challenge Europe vertreten. Auch in der Saison 2025 greift HRT wieder in der von der SRO organisierten Rennserie an. Im Endurance Cup bringt die Mannschaft aus Drees nahe dem Nürburgring zwei Ford Mustang GT3 an den Start.

Im stark besetzten PRO Cup treten im Ford Mustang GT3 #64 Arjun Maini, Thomas Drouet sowie Jann Mardenborough an. Der Inder Arjun Maini tritt bereits seit 2022 für HRT in der GT World Challenge Europe an und zählt zu den erfahrenen Piloten in dieser Serie. 2024 errang Maini ein Klassenpodium bei den 24 Hours of Spa sowie die dritte Gesamtposition in der Endurance-Wertung des GOLD Cups. Auch Neuzugang Thomas Drouet bestreitet seit vielen Jahren Rennen in der GT World Challenge Europe und kann auf viel Erfahrung in der SRO-Serie zurückgreifen. Jann Mardenborough vervollständigt das schlagkräftige Trio. Der Brite wird durch seine vielen Einsätzen in der GT World Challenge Europe, der British GT und in der japanischen Super GT eine wertvolle Verstärkung für das Team sein.

Im Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 65 werden im Silver Cup David Schumacher, Finn Wiebelhaus und Romain Andriolo hinter dem Steuer des Ford Mustang GT3 Platz nehmen. Der ehemalige DTM-Pilot Schumacher bestritt wie auch sein Teamkollege Wiebelhaus in der letzten Saison gemeinsam mit den Haupt Racing Team ein umfangreiches Rennprogramm und errang unter anderem die dritte Gesamtposition im ADAC GT Masters sowie einen Laufsieg bei der Nürburgring Langstrecken-Serie. Wiebelhaus, Goldmedaillengewinner bei den letztjährigen FIA Motorsport Games, platzierte sich im ADAC GT Masters hinter seinem Fahrerkollegen Schumacher mit einem Sieg und zwei weiteren Podiumsplätzen auf Rang vier des Gesamtklassements. Der junge Franzose Romain Andriolo kommt aus dem Formelsport und holte in der französischen Formel 4 Meisterschaft 2023 einen hervorragenden vierten Rang. Gemeinsam mit HRT sammelte Andriolo bei den 24H Dubai seine ersten Erfahrungen im GT3-Sport und wird gemeinsam mit Schumacher und Wiebelhaus bei den fünf Rennen des Endurance Cups an den Start gehen.

Die GT World Challenge Europe gilt als eine der stärksten GT-Rennserien weltweit. Hier kämpfen viele der besten Fahrer und Teams in vier verschiedenen Klassen um Meisterschaftspunkte. Bei den fünf Veranstaltungen des Endurance Cups stehen Rennen mit einer Dauer von drei, sechs und 24 Stunden auf dem Programm. Den Saisonhöhepunkt bilden die Crowdstrike 24 Hours of Spa, welches als größtes GT3-Rennen der Welt bekannt ist und mit voraussichtlich über 60 Fahrzeugen stark besetzt sein wird.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Die GT World Challenge Europe ist eine hochkompetitive Rennserie, wo wir seit der Teamgründung bereits einige Erfolge eingefahren haben, darunter 2023 die Meisterschaft in der Sprint-Wertung des Silver Cups. Mit dem Ford Mustang GT3 stehen wir nun vor einer neuen Herausforderung, die wir gerne annehmen. Wir möchten das Fahrzeug über die Saison weiterentwickeln. Die GT World Challenge Europe bietet hier die ideale Plattform. Das gesamte Team sieht dieser Aufgabe optimistisch entgegen.»