Tim Heinemann startet für Herberth Motorsport

Tim Heinemann startet in diesem Jahr die komplette Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Der ehemalige DTM-Pilot startet gemeinsam mit Joel Sturm und dem Schweizer Rolf Ineichen.

Ein neues Abenteuer wartet auf Tim Heinemann: Der 27-jährige Fichtenberger wird im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup an den Start gehen. Heinemann wird gemeinsam mit dem ehemaligen DTM-Piloten Rolf Ineichen und Joel Sturm, dem amtierenden LMGT3-Weltmeister in der FIA WEC, für Herberth Motorsport einen Porsche 911 GT3 R steuern. Das Trio startet im Gold Cup.

Mit rund 60 Teilnehmern ist die populäre Rennserie die weltgrößte GT3-Rennserie der Welt. Viele Werksfahrer und werksunterstützte Teams sorgen für eine unfassbar hohe Leistungsdichte, welche weltweit im GT-Sport einmalig ist. Das Saisonhighlight sind die CrowdStrike 24 Hours of Spa, bei denen über 70 Fahrzeuge ins Rennen starten werden.

Die ehemalige ADAC GT Masters-Meistermannschaft Herberth Motorsport startet seit vielen Jahren in der Rennserie. In den vergangenen Jahren fuhr das Team mehrere Erfolge in der Serie ein und wird in diesem Jahr erstmals mit zwei Fahrzeugen alle Saisonrennen bestreiten. Bei einem einmaligen Start mit Herberth Motorsport konnte Heinemann 2023 auf dem Nürburgring bereits einen Klassensieg einfahren.

«Ich freue mich sehr über das Programm mit Herberth Motorsport in der GT World Challenge. Nach meinen beiden Gaststarts in der Serie war ich sofort begeistert und wollte unbedingt fest an den Start gehen. Das Feld ist mit hochkarätigen GT3-Fahrzeugen extrem stark besetzt, und sich hier zu messen, ist sportlich eine spannende Herausforderung. Gleichzeitig genießt die GT World Challenge große mediale Aufmerksamkeit, was das Engagement umso wertvoller macht. Als besonderes Highlight freue ich mich auf das 24-Stunden-Rennen in Spa», so Heinemann.

Der ehemalige DTM-Pilot setzt fort: «Ein großer Dank geht an meine Partner, allen voran KW automotive und Metalldesign, die mich auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten unterstützen. In Kombination mit meinem Engagement bei Falken Motorsport auf der Nordschleife bin ich mit diesem Programm und der Fortsetzung meiner Geschichte "From Sim to DTM" mehr als zufrieden. Die bisherigen Tests verliefen vielversprechend, die Stimmung im Team ist großartig, und mit Rolf und Joel habe ich nicht nur schnelle, sondern auch menschlich tolle Teamkollegen. Ich bin mir sicher, dass uns eine starke Saison bevorsteht.»

Saisonstart des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup ist am 10. April mit einem sechsstündigen Rennen auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet. Die Rennen der SRO-Meisterschaft können im offiziellen Stream auf YouTube verfolgt werden, die Rennserie stellt auch einen deutschsprachigen Stream zur Verfügung. Zudem überträgt SKY Sport F1 die hochkarätige GT-Serie.