Corvette-Piloten für Sprint Cup-Saison präsentiert

Steller Motorsport wird mit einer Corvette Z06 GT3.R alle Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup bestätigen. Matisse Lismont aus Belgien und der Finne Jesse Salmenautio fahren für das britische Team.

Steller Motorsport hat die Fahrerpaarung für die Sprint Cup-Saison der GT World Challenge Europe powered by AWS bestätigt. Die Bekanntgabe erfolgt im Vorfeld des ersten Sprint Cup-Wochenendes des Jahres, das am 3. und 4. Mai in Brands Hatch stattfinden wird.

Am Steuer der Corvette Z06 GT3.R des Teams wird erneut der belgische Talent Matisse Lismont sitzen. Ihm zur Seite steht der aufstrebende finnische Star Jesse Salmenautio, sodass die beiden ein spannendes junges Duo im Silver-Cup bilden.

Der 20-jährige Belgier Lismont kommt nach Brands Hatch, nachdem er die Corvette von Steller Motorsport beim Auftakt der GT World Challenge Europe in Le Castellet auf das Podium gefahren hat, wo das Team den zweiten Platz im Silver Cup belegte.

Salmenautio ist neu im Steller-Team und bringt umfangreiche internationale GT-Erfahrung mit. Er hat im ADAC GT Masters und der Asian Le Mans Series mit mehreren Pole-Positions und Klassensiegen beeindruckt.

Matisse Lismont vor dem Rennwochenende in Großbritannien: «Ich freue mich darauf, wieder in die Corvette zu steigen und gemeinsam mit Steller Motorsport und Jesse in die Sprint-Saison zu starten. Wir hatten mit dem Podiumsplatz in Le Castellet natürlich ein gutes Rennen und ich möchte den positiven Schwung mitnehmen und weiterhin hohe Ergebnisse anstreben.»

Jesse Salmenautio vor seinem Debüt mit dem Team: «Es ist aufregend, mit einem neuen Auto und einem neuen Team in den GT World Challenge Europe Sprint Cup zurückzukehren. Das Team hat mit der Corvette bereits sein Potenzial unter Beweis gestellt, ich finde, wir haben eine starke Aufstellung, und ich bin zuversichtlich, dass wir an diesem Wochenende gut abschneiden werden.»

Teammanager Max Daymond ergänzt: «Nach einer hervorragenden Leistung in Le Castellet freuen wir uns, Matisse im Sprintformat wieder im Auto zu haben. Zusammen mit Jesse haben wir eines der vielversprechendsten jungen Duos im Fahrerlager. Wir haben bereits das Potenzial der Corvette und unser Potenzial als Team unter Beweis gestellt. Jesse hat sich in der GT-Serie einen Namen gemacht, und wir glauben, dass wir gemeinsam die richtigen Voraussetzungen mitbringen, um von Anfang an konkurrenzfähig zu sein.»