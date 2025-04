SCHERER SPORT PHX greift mit Audi und Porsche an

Die Vorjahressiegermannschaft SCHERER SPORT PHX greift 2025 mit einer Mehrmarkenstrategie beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an. Neben dem bekannten und erfolgreichen Audi startet ein Porsche 911 GT3 R.

SCHERER SPORT PHX tritt in der Saison 2025 erstmals mit zwei Marken in der Klasse SP9 an, aus der die Gesamtsieger der Nürburgring Langstrecken-Serie und der 24 Stunden Nürburgring stammen. Neben dem bewährten Audi R8 LMS setzt die Mannschaft aus Meuspath bei den 24 Stunden Nürburgring erstmals parallel auch einen Porsche 911 GT3 R ein. Debüt für den neuen Stuttgarter GT3-Sportwagen des Teams ist das zweite NLS-Rennen, die ADAC Ruhrpott-Trophy am 26. April 2025.

«Wir vertreiben in der Scherer Gruppe mit Audi und Porsche zwei Marken mit sehr sportlichem Profil», erklärt Christian Scherer, CEO der Scherer Gruppe und Gründer von SCHERER SPORT PHX. «Der Audi R8 LMS ist unser bisheriges Erfolgsmodell. Als Vorjahressieger der 24 Stunden Nürburgring sind wir stolz, in diesem Jahr mit der Nummer 1 auf unserem Audi zurückzukehren. Zugleich sind wir schon sehr gespannt auf den Porsche 911 GT3 R. Vor einem Jahr waren wir mit Porsche beim 24-Stunden-Rennen in der Cup-2-Klasse Zweite. Jetzt wollen wir mit dem 911 auch in der führenden Kategorie zu den Besten gehören.»

Nachdem SCHERER SPORT PHX beim NLS-Saisonstart im März mit dem Audi R8 LMS am Start war, teilt sich beim zweiten Rennen ein Fahrerduo den Porsche 911 GT3 R: Der 33 Jahre alte Schweizer Patric Niederhauser kehrt zurück, nachdem er früher bereits für Phoenix Racing Langstreckenrennen bestritten hat. Zudem war er 2019 Meister des ADAC GT Masters. Sein Teamkollege ist der 43 Jahre alte Franzose Patrick Pilet, seit 2007 in Porsche-Cockpits am Start, weltweit in vielen Rennserien zu Hause und 2018 Gesamtsieger der 24 Stunden Nürburgring.

«Mit einer neuen Marke in der Top-Klasse anzutreten, ist eine Herausforderung, die wir gern annehmen», sagt Ron Moser, seit diesem Jahr Teamchef von SCHERER SPORT PHX. «Wir haben viel Arbeit investiert, um unsere Mannschaft optimal auf den 911 GT3 R vorzubereiten. Bei Tests haben wir die Abstimmung bereits verfeinert. Zugleich steht uns noch ein intensives Programm bevor. Das NLS-2-Rennen ist die nächste Etappe, denn dort stellen wir uns zum ersten Mal dem Wettbewerb. Die Zielsetzung ist eindeutig: Natürlich wollen wir um die besten Plätze kämpfen.»

Neben der technischen Vorbereitung des Porsche 911 GT3 R, seinen versierten Mechanikern und dem erfahrenen Fahreraufgebot setzt SCHERER SPORT PHX noch auf einen weiteren entscheidenden Faktor: Eine erstklassige Ingenieursmannschaft. «Mit Sébastien Breuil haben wir einen erfahrenen und erfolgreichen Fachmann engagiert, der uns voranbringen wird und den wir bestens kennen», ergänzt Ron Moser. 2018 und 2019 war der Franzose Technischer Direktor DTM und GT3 bei Phoenix Racing, 2019 hat er als Renningenieur des führenden Audi die 24 Stunden Nürburgring gewonnen. Im vergangenen Jahr gelang ihm als GT3-Projektleiter mit dem belgischen Team Comtoyou ein weiterer 24-Stunden-Gesamtsieg – diesmal in Spa-Francorchamps.

Während das Aufgebot der Marken von SCHERER SPORT PHX für die Langstrecken-Saison 2025 feststeht, folgt der Fahrerkader für die 24 Stunden Nürburgring im nächsten Schritt. «Schon heute kann ich unseren Unterstützern sagen: Macht euch auf die ein oder andere Überraschung gefasst», verspricht Christian Scherer den vielen Fans des größten Autorennens der Welt.

SCHERER SPORT PHX startet in diesem Jahr auch mit einem Audi im ADAC GT Masters.