Neues Kundensportmodell: BMW M2 Racing präsentiert

Beim DTM-Auftakt in Oschersleben hat BMW den neuen M2 Racing präsentiert. Ab 2026 ist er das neue Einstiegsmodell von BMW M Motorsport in den Kundensport. Weltweite Einsatzmöglichkeiten im Motorsport.

Ab der Saison 2026 bietet BMW M Motorsport den zahlreichen privaten Kundenteams weltweit ein neues Modell für den Einstieg in den Rennsport: den BMW M2 Racing. Die Entwicklungs- und Testfahrten gehen in diesem Jahr in ihre heiße Phase, und im Rahmen des DTM-Saisonauftakts in Oschersleben wurde der neue BMW M2 Racing kurz vor seinem Verkaufsstart offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

«Mit der Einführung des BMW M2 Racing setzen wir eine stolze Tradition fort», sagt Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH. «Wie seine Vorgänger, der BMW M235i Racing, der BMW M240i Racing und der BMW M2 CS Racing, wird auch der neue BMW M2 Racing das Einstiegssegment neu definieren. Das Fahrzeug ist bezahlbar und bietet gleichzeitig Rennteams und Fahrern kompromisslose Performance, Haltbarkeit und Fahrfreude. Bei BMW M Motorsport hat die Unterstützung des Kundensports mit Rennfahrzeugen, die wartungsfreundlich, kosteneffizient und aufregend zu fahren sind, einen hohen Stellenwert.»

Der neue BMW M2 Racing bringt eine Leistung von 230 kW / 313 PS auf die Rennstrecke und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 270 km/h. Die Basis bildet das Chassis der aktuellen M2-Generation, das mit zahlreichen Rennsport-Komponenten ausgebaut wird. Die Modelle des BMW M2 Racing kosten in der Basisausstattung in der EU 98.000 Euro netto und werden über ausgewählte BMW M Motorsporthändler vertrieben.

«Mit dem BMW M2 Racing ist es uns gelungen, ein Kundeneinsteigermodell auf die Rennstrecke zu bringen, das Fahrfreude, Performance und ein besonders intuitives Handling miteinander vereint», erklärt Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport. «Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen BMW M Motorsport und Experten aus der Serienproduktion. Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes Rennauto, das eine leichte Bedienbarkeit mit geringen Betriebskosten verbindet. Diese Effizienz macht den BMW M2 Racing besonders attraktiv für den Breitensport – und den Motorsport damit noch zugänglicher für Kunden.»

Bei den intensiven Testfahrten, teils unter Rennbedingungen, sitzen BMW M Werksfahrer am Steuer, die dabei unterstützen, den BMW M2 Racing unter anderem in den Bereichen Performance, Fahrbarkeit, Reifenverschleiß und Laufleistung zu optimieren. Dazu gehört Jens Klingmann, der über das neue Fahrzeug sagt: «Käufer eines BMW M2 Racing können sich auf ein tolles Einsteigerfahrzeug freuen, das sehr einfach zu bedienen ist, aufgrund der Seriennähe sehr geringe Laufzeitkosten hat, aber gleichzeitig ein vollwertiges Rennfahrzeug mit einem hohen Leistungsniveau ist. Der BMW M2 Racing schafft auf der Rennstrecke die gleiche Freude am Fahren, die in der DNA aller BMW M und BMW M Motorsport Fahrzeuge tief verwurzelt ist. Unser Fokus liegt darauf, dass der BMW M2 Racing dank seiner Eigenschaften für alle Nutzer, vom unerfahrenen Teilnehmer an einem Track Day bis zu einem ambitionierten Racer genau das richtige Fahrzeug ist. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.»

Ab 2026 gehen die privaten BMW M Motorsport Teams mit dem BMW M2 Racing rund um den Globus an den Start. Zu den Einsatzgebieten gehören verschiedene nationale und internationale Sprintserien ebenso wie Langstrecken-Events wie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Wie bei allen BMW M Motorsport Kundensport-Fahrzeugen werden die Kunden auch beim BMW M2 Racing von den Experten von BMW M Motorsport kompetent betreut.