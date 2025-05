Maro Engel mit Mercedes-Bestzeit in Brands Hatch

Mercedes-Bestzeit im Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Maro Engel fuhr in der MANN-Filter-Mamba von WINWARD Racing die Bestzeit auf dem britischen Traditionskurs.

Mercedes-Bestzeit im Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Maro Engel fuhr in der MANN-FILTER-Mamba, die WINWARD Racing eingesetzt wird, die schnellste Runde. Engel umrundete den britischen Traditionskurs in 1:23.145 Minuten.

Rang zwei geht an den Emil Frey Racing Ferrari von Thierry Vermeulen und Chris Lulham. Nur 0,033 Sekunden trennten die beiden Fahrzeuge.

Sandy Mitchell und Hugo Cook komplettieren im Barwell Motorsport Lamborghini die Top 3-Positionen.

Mit 23 Minuten Restfahrzeit drehte sich Kobe Pauwels im Comtoyou Racing Aston Martin ins Kiesbett von Paddock Hill Bend. Um das Fahrzeug des jungen Briten zu bergen, wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen.

Drei Minuten vor Trainingsende schlug Lorens Lecertua mit seinem Sainteloc Racing Audi im Bereich Dingle Dell mit hohem Tempo ein. Der junge Belgier streifte zu seinem Glück die Barriere nur, so dass das Fahrzeug keinen heftigen Schaden erlitt, außer einem abgerissenen Heckflügel und weiteren Beschädigungen an Front und Heck des Audis. Lecertua schleppte das Fahrzeug aus eigener Kraft zurück in die Box.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Freies Training (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Thierry Vermeulen/Chris Lulham - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Sandy Mitchell/Hugo Cook - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

4. Jordan Pepper/Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

6. Louis Prette/Adam Smalley - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc - Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Sven Müller/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

9. Paul Evrard/Gilles Magnus - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Aurelien Panis/Cesar Gazeau - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

