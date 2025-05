GT World Challenge Europe Sprint Cup im Stream und TV

Der GT World Challenge Europe Sprint Cup startet in Brands Hatch in seine neue Saison. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das Rennwochenende auf dem Traditionskurs im Stream und TV verfolgen könnt.

Endlich geht es wieder los! Der GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup startet an diesem Wochenende in Brands Hatch in die neue Saison. 30 Fahrzeuge stehen auf der Nennliste, welche die SRO hier hinterlegt hat. Aufgrund der Beschaffenheiten vor Ort wird der Bronze Cup nicht in Brands Hatch starten, so dass ab dem nächsten Sprint Cup-Wochenende in Zandvoort rund zehn zusätzliche Fahrzeuge an den Start gehen werden.

Aufgrund der lokalen Beschränkungen wird das Wochenende einen besonderen Zeitplan haben, denn das Rennwochenende ist auf zwei Tage komprimiert. Dies wirkt sich in kürzeren Trainings sowie einem besonderen Rennablauf aus, denn beide Rennen werden am Sonntag ausgefahren und zwischen Rennende im ersten Lauf und dem Start zum zweiten Lauf liegen weniger als vier Stunden – eine besondere Herausforderung für die Teams!

Das erste einstündige Rennen startet am Sonntag um 12:00 Uhr deutscher Zeit, ehe der zweite Lauf um 16:45 Uhr gestartet wird.

Alle Sitzungen vom Rennwochenende in Brands Hatch sind dabei im offiziellen Stream der SRO auf YouTube zu verfolgen. Die Organisation bietet Übertragungen in deutsch, englisch, französisch und italienisch an. Wolfgang Drabiniok und Sebastian Wauer werden dabei die Rennen im deutschen Stream kommentieren.

Beide Rennen werden zudem auch im Pay-TV auf SKY Sport F1 Live übertragen. Vor dem Formel 1-Rennen in Miami haben somit auch viele Formel 1-Fans die Gelegenheit, vom spektakulären GT-Sport begeistert zu werden. Der altehrwürdige Kurs von Brands Hatch wird dabei erneut Spektakel bieten, auch wenn Überholen teilweise knifflig ist, dies kennen Formel 1-Fans aber auch aus der Formel 1.

Zeitplan GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch:

03.05.

10:25 – 11:25 Uhr – Freies Training

13:15 – 14:15 Uhr – Pre-Qualifying

17:35 – 17:45 Uhr – Qualifying 1

17:55 – 18:05 Uhr – Qualifying 2

04.05.

12:00 – 13:00 Uhr – Rennen 1

16:45 – 17:45 Uhr – Rennen 2

Alle Zeiten CEST