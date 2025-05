DTM-Pilot Vermeulen sichert sich Pole-Position

Thierry Vermeulen hat sich die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch gesichert. Der DTM-Pilot fuhr in seiner allerletzten gezeiteten Runde auf die Pole.

Pole-Position für Thierry Vermeulen im ersten Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Der Niederländer umrundete den Kurs in 1:23.374 Minuten. Die Runde fuhr er in allerletzter Minute. Somit macht er seinem engen Freund ein gutes Geschenk für die Geburt seines ersten Kindes, welches er morgen mit einem Sieg vergrößern möchte!

Alessio Rovera fuhr im AF Corse-Fahrzeug auf den zweiten Rang. Auf die Bestzeit fehlten dem Italiener 0,185 Sekunden.

McLaren-Werksfahrer Marvin Kirchhöfer komplettiert im Garage 59 McLaren 720S GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Qualifying 1 (Top 10):

1. Thierry Vermeulen/Chris Lulham – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

2. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

3. Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

4. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

5. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3

6. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

7. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Sandy Mitchell/Hugo Cook – Barwell Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

9. Louis Prette/Adam Smalley – Garage 59 – McLaren 720S GT3

10. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3