Maro Engel auf Pole-Position für zweiten Lauf

Maro Engel auf der Pole-Position für Lauf zwei in Brands Hatch

Mercedes-AMG-Star Maro Engel fährt auf die Pole-Position für den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Ultraenges Teilnehmerfeld auf dem schnellen Traditionskurs.

Mercedes-AMG-Star Maro Engel nimmt den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona vom besten Startplatz auf. Der Routinier umrundete in der MANN-FILTER-Mamba von WINWARD Racing den Kurs in 1:23.240 Minuten. Damit wiederholt Engel die Pole-Position vom zweiten Lauf im Vorjahr auf dem Traditionskurs vor den Toren Londons, nach der Pole im Vorjahr fuhren Engel und Auer zum Sieg im zweiten Aufschlag.

Chris Lulham fuhr in seinem ersten Sprint Cup-Qualifying überraschend auf den zweiten Startplatz. Nur 0,027 Sekunden fehlten dem Briten auf die Bestzeit.

Jordan Pepper komplettiert im Grasser Racing Team Lamborghini die Top 3-Positionen.

Die extreme Leistungsdichte im Feld erkennt man daran, dass die schnellsten vier Fahrzeuge nur durch 0,078 Sekunden getrennt waren. 23 Autos befanden sich innerhalb von einer Sekunde.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Qualifying 2 (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

2. Thierry Vermeulen/Chris Lulham – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

4. Sandy Mitchell/Hugo Cook – Barwell Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

5. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3

6. Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3

7. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

9. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

10. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

Wie ihr das restliche Rennwochenende verfolgen könnt, könnt ihr bei SPEEDWEEK hier nachlesen.