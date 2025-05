12 Mercedes-AMG GT3 treten 2025 bei den 24h Spa an

Auch Mercedes-AMG wird erneut mit einem wahren Großaufgebot bei den 24h Spa starten. Nicht weniger als zwölf Mercedes-AMG GT3 werden am weltgrüßten GT3-Rennen in den Ardennen antreten.

Die CrowdStrike 24 Hours of Spa werden auch bei der diesjährigen 77. Auflage ihrem Ruf als größtes GT3-Event der Welt gerecht. Beim belgischen Langstreckenklassiker auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps (25. bis 29. Juni) sind 2025 erstmals zehn Hersteller mit einem Rekordaufgebot von 77 GT3-Fahrzeugen vertreten. Zum hochklassig besetzten Teilnehmerfeld gehören auch zwölf Mercedes-AMG GT3, die von sieben Kundensportteams eingesetzt werden. Gemeinsam soll die Verteidigung des „Coupe Du Roi“ gelingen und nach 2013 und 2022 auch im Gesamtklassement wieder der erste Platz erreicht werden.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt in der Regel unter den Teilnehmern der PRO-Klasse. In dieser höchsten Kategorie gehen das Mercedes-AMG Team GetSpeed, das Mercedes-AMG Team MANN-FILTER sowie GoodSmile Racing und Boutsen VDS mit je einem Mercedes-AMG GT3 an den Start. Drei Rennfahrzeuge aus Affalterbach kämpfen um den Sieg in der SILVER-, je zwei weitere in der GOLD- und der BRONZE-Wertung. Ein Mercedes-AMG GT3 tritt in der PRO-AM-Kategorie an.

Pilotiert werden die zwölf Mercedes-AMG GT3 von 43 Fahrern aus 17 Nationen. Der Belgier Maxime Martin und das Kundensportteam Boutsen VDS bestreiten auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ihr Heimrennen. Zehn der Fahrer gehören dem Mercedes-AMG Kader an. Mit Nick Catsburg, Maximilian Götz, Jules Gounon und Lokalmatador Maxime Martin sind vier ehemalige Sieger des 24-Stunden-Rennens Teil des Aufgebots. Demgegenüber stehen neun Debütanten. Den Prolog in dieser Woche nutzen die meisten Teams und Fahrer als Vorbereitung für das 24-Stunden-Highlight auf der Formel 1-Strecke.

Line-up Mercedes-AMG, CrowdStrike 24 Hours of Spa*

Nr. Team Fahrer Klasse

00 GoodSmile Racing Tatsuya Kataoka (JPN)

Kamui Kobayashi (JPN)

Nobuteru Taniguchi (JPN) PRO

3 GetSpeed Anthony Bartone (USA)

Karol Basz (POL)

Tom Kalender (GER)

Yannick Mettler (SUI) SILVER

4 CrowdStrike by SPS Colin Braun (USA)

Nick Catsburg (NED)

Ian James (GBR)

George Kurtz (USA) PRO-AM

6 GetSpeed Colin Caresani (NED)

Lin Hodenius (NED)

Tanart Sathienthirakul (THA)

Aaron Walker (GBR) SILVER

9 Boutsen VDS Maximilian Götz (GER)

Mikaël Grenier (CAN)

Maxime Martin (BEL) PRO

10 Boutsen VDS Loris Cabirou (FRA)

Hugo Cook (GBR)

César Gazeau (FRA)

Aurélien Panis (FRA) SILVER

17 Mercedes-AMG Team GetSpeed Jules Gounon (AND)

Fabian Schiller (GER)

Luca Stolz (GER) PRO

48 Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Lucas Auer (AUT)

Matteo Cairoli (ITA)

Maro Engel (GER) PRO

57 Winward Racing Indy Dontje (NED)

Philip Ellis (SUI)

Russell Ward (USA) GOLD

81 Winward Racing Daan Arrow (NED)

Marvin Dienst (GER)

Gabriele Piana (ITA)

Rinat Salikhov (FIA) BRONZE

222 2 Seas Motorsport Isa Al Khalifa (BRN)

Kiern Jewiss (GBR)

Kevin Tse (MAC)

Lewis Williamson (GBR) BRONZE

611 Nordique Racing Kazuto Kotaka (JPN)

Edoardo Liberati (ITA)

Yuichi Nakayama (JPN)

Tim Sandtler (GER) GOLD

*vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.

Bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa werden auch in diesem Jahr wieder Punkte für zwei verschiedene Serien vergeben. Der Langstreckenklassiker in den belgischen Ardennen ist nicht nur Teil des Rennkalenders der Intercontinental GT Challenge, sondern dient zudem als dritter Lauf des GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cups. Für die Langstreckenwertung der Kontinentalserie werden Punkte nach sechs, zwölf und 24 absolvierten Rennstunden vergeben.

Die ersten sportlichen Entscheidungen des Rennwochenendes fallen bereits am Donnerstag: In der Qualifikation werden in vier Sessions die besten durchschnittlichen Rundenzeiten herangezogen, um die 20 Starter für das Superpole-Einzelzeitfahren am Freitag zu ermitteln. Start des 24-Stunden-Rennens ist am Samstag, den 28. Juni, um 16:30 Uhr MESZ. Wie in den vergangenen Jahren, finden weitere SRO-Serien im Rahmenprogramm statt. Sowohl in der GT2 European Series powered by Pirelli als auch in der GT4 European Series powered by Rafa Racing Club werden je zwei einstündige Wertungsläufe ausgetragen.

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Die 24 Hours of Spa sind das größte GT-Rennen der Welt. Ein so prestigeträchtiges Event möchte man als Hersteller gewinnen. Wir haben ein siegfähiges Line-up mit vier Pro-Fahrzeugen. Somit ist der Gesamtsieg auch für uns das klare Ziel. Zudem wollen wir den Coupe Du Roi verteidigen. Im vergangenen Jahr konnten wir erstmals in drei Klassen gewinnen. Und auch diesmal sind wir in allen Einzelwertungen stark vertreten.»