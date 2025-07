Misano steht Kopf: Valentino Rossi gewinnt erneut!

Unfassbarer Jubel und Vale-Fangesänge auf den Tribünen: Valentino Rossi gewinnt zum dritten Mal in drei Jahren beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Sieg gemeinsam mit Raffaele Marciello im WRT BMW.

Die Tifosi stehen Kopf! Valentino Rossi und Raffaele Marciello gewinnen im WRT BMW M4 GT3 den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Vom dritten Startplatz fuhr das Fahrzeug zum Sieg. Marciello übernahm dabei die Führung mit einem starken Manöver wenige Minuten vor Rennende. Für Valentino Rossi ist es der dritte Misano-Sieg in drei Jahren in der starkbesetzten GT3-Serie des SRO.

Rang zwei geht an Alessio Rovera und Vincent Abril im AF Corse Ferrari 296 GT3, der das Rennen von der Pole-Position aufnahm. Abril wurde dabei wenige Minuten vor Rennende von Rossi mit einem spektakulären Überholmanöver in der ultraschnellen Curvone überrumpelt.

Die Podestränge komplettieren Charles Weerts und Kelvin van der Linde in einem weiteren WRT BMW M4 GT3.

Direkt in der Startrunde wurde es chaotisch: Maxime Martin schlug nach einem Treffer von Jens Klingmann am Ausgang der 2° Rio ein. Martin konnte die Fahrt fortsetzen. Jens Klingmann und Chris Lulham mussten ihre Fahrzeuge mit starken Beschädigungen abstellen. Auch Arthur Leclerc schied in der Box mit starken Beschädigungen an seinem AF Corse Ferrari aus. Das Safety Car wurde von Niels Wittich auf den Kurs gerufen.

In der Runde nach dem Restart schlug Christian Engelhart mit seinem Grasser Lamborghini in der letzten Kurve ein. Engelhart hatte in der letzten Kurve einen Rutscher, so dass er daraufhin den Ziggo Sport Tempesta Racing Ferrari traf und sich daraufhin in die Barriere drehte. Das Rennen musste erneut neutralisiert werden. Der Ferrari erhielt für die Kollision eine 15-Sekunden-Zeitstrafe.

In der sechsten Runde setzte leichter Nieselregen ein, welcher aber keine größeren Auswirkungen auf das Rennen hatte.

Nach seinem Boxenstopp verlor César Gazeau das rechte Hinterrad an seinem Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3. Der Franzose brachte das Fahrzeug zurück in die Box, wo er daraufhin ausschied.

Zwei Minuten vor Rennende wurde eine weitere kurze Full Course Yellow ausgerufen, nachdem Isaac Tutumlu Lopez sich im CSA Racing McLaren von der Strecke drehte und daraufhin auf der Strecke stehenblieb.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Rennen 1 (Top 10):

1. Valentino Rossi/Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3

2. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

3. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

4. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Patric Niederhauser/Sven Müller – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

6. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Konsta Lappalainen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

9. Louis Prette/Adam Smalley - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc – Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3