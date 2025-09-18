Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Comtoyou Racing stockt Aston Martin-Aufgebot auf

Von Jonas Plümer
Comtoyou Racing startet mit einem zusätzlichen Aston Martin
© SRO

Comtoyou Racing startet mit einem zusätzlichen Aston Martin

Mit einem dritten Aston Martin Vantage GT3 startet Comtoyou Racing beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Rodrigo Almeida und Jessica Hawkins, Botschafterin des Formel 1-Teams, am Start.
Zum Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia stockt Comtoyou Racing auf. Der belgische Rennstall, der auch in der DTM startet, setzt einen dritten Aston Martin Vantage GT3 auf dem traditionsreichen MotoGP-Kurs in Spanien ein.

Jessica Hawkins und Rodrigo Almeida, der unter der Flagge von Mosambik startet, werden den Aston Martin Vantage GT3 mit der Startnummer #11 steuern. Das Fahrzeug startet im Silver Cup.

Hawkins ist Botschafterin des Botschafterin des Aston Martin Aramco Formel 1-Teams und fährt normalerweise für das belgische Team mit Alexandre Leroy und Antoine Potty im Endurance Cup. Bei den 24h Spa unterstützte Rodrigo Almeida, der in der Vergangenheit unter anderem in der ADAC GT4 Germany fuhr, das Fahrertrio.

Jamie Day und Kobe Pauwels sowie Rafael Suzuki und Ricardo Baptista steuern die beiden weiteren Vantage GT3 des Teams von Jean-Michel Baert.

