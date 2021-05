IDM Oschersleben 2021: Die Pläne für Freitag

Am kommenden Wochenende werden die ersten Punkte in den IDM-Soloklassen und den Cup-Serien verteilt. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Lage nicht erlaubt. Regenreifen sollten griffbereit sein.

Bis auf die IDM Sidecar sind in Oschersleben alle IDM-Klassen am Start. Die geplanten Rennen der Langstrecken-WM wurde aufgrund der Pandemie bereits im Vorfeld abgesagt und die IDM plus Pro Superstock-, Twin- und Northern Talent-Cup haben das Wochenende ganz für sich. Denn auch Zuschauer sind nicht erlaubt.

Corona-Lage rund um Oschersleben

Bundesnotbremse: Ab 20. Mai 2021 (Donnerstag) enden die verschärften Maßnahmen gemäß Paragraf 28b / Absatz 1 des Bundesinfektionsschutzgesetztes im Landkreis Börde. Das vermeldete offiziell die Verwaltung des Landkreis Börde. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag füfn Tage in Folge unter 100. Aufgrund der amtlichen Unterschreitung dieses Schwellenwertes treten nun die Maßnahmen (Bundesnotbremse) mit Wirkung ab 20. Mai 2021 im Landkreis Börde außer Kraft.



Für den Landkreis Börde wurden folgende Schwellenwerte registriert:

12.05.2021 / 90,68

14.05.2021 / 78,40

15.05.2021 / 73,13

17.05.2021 / 59,09

18.05.2021 / 56,75



Zudem wird die Dritte Rechtsverordnung des Landkreises Börde über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vom 28.04.2021 mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Für Kontaktregelungen gelten nunmehr wieder die Bestimmungen der Zwölften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 7. Mai 2021. (Zum Nachlesen)

Live-Stream und Live-Timing

Das Live-Timing ist über das komplette Wochenende wieder beim Zeitnehmer von Bike-Promotion zu finden: Live-Timing



Der Live-Stream unter anderem mit Eddie Mielke am Mikro sendet ab Samstag 15 Uhr. Zu finden auf Facebook oder über IDM.de.

Das Wetter

Sonne und Wolken wechseln sich in den nächsten Tagen in Oschersleben (Bode) ab und es werden Höchstwerte um 17 Grad erreicht. Dabei muss mit Gewittern und am Freitag mit Regenschauern gerechnet werden. Am Freitag weht ein böig auffrischender Südwestwind. (Quelle: wetteronline.de)

Der Zeitplan für Freitag den 21.5.2021

09.00 bis 09.30 Uhr F1 NTC

09.35 bis 09.55 Uhr F1 Twin Cup

10.00 bis 10.20 Uhr F1 ProSTK Cup

10.25 bis 10.45 Uhr F1 IDM SSP 300

10.50 bis 11.15 Uhr F1 IDM SSP600/STK

11.25 bis 11.55 Uhr F1 IDM SBK

12.05 bis 12.35 Uhr F2 NTC

12.40 bis 13.00 Uhr F2 Twin Cup

13.05 bis 13.25 Uhr F2 ProSTK Cup

13.30 bis 13.50 Uhr F2 IDM SSP 300

13.55 bis 14.20 Uhr F2 IDM SSP600/STK

14.30 bis 15.00 Uhr F2 IDM SBK

15.10 bis 15.40 Uhr F3 NTC

15.45 bis 16.05 Uhr Q1 Twin Cup

16.10 bis 16.30 Uhr Q1 ProSTK Cup

16.35 bis 16.55 Uhr F3 IDM SSP 300

17.00 bis 17.20 Uhr F3 IDM SSP600/STK

17.25 bis 17.55 Uhr F3 IDM SBK