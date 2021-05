Langstädtler fährt IDM SBK – Höfer vorerst nicht

Die Saison der IDM Superbike 2021 hat noch nicht begonnen, da muss mit Christof Höfer schon die Segel streichen. Er wird erst in die Meisterschaft einsteigen, wenn das Budget da ist. Solange macht er den Riding Coach.

Trainiert haben alle beiden Superbike-Piloten des Teams F73 Academy/Werk2 by MCA schon fleissig. Gemeinsam Twin-Cup-Pilotin Jessica Langstädtler waren Christof Höfer und Leon Langstädtler unter anderem schon in Rijeka unterwegs. Doch bevor die IDM am kommenden Wochenende in Oschersleben losgeht, muss Höfer die erste Pause einlegen. «Weil keine Kohle da ist», ist sein unmissverständliche Erklärung. Wo andere erst mal losfahren und schauen, wo im Laufe der Saison noch die eine oder andere Finanzspritze herkommt, muss Höfer beim Blick in den Geldbeutel schon jetzt Klartext reden. «Uns ist mehr als ein Superbike-Budget weggebrochen», erklärt er. «Also muss ein Superbike stehenbleiben und das zweite fährt los.» In dem Fall mit Leon Langstädtler.

«Die Organisation eines gut strukturierten Teams in der IDM-Superbike 1000 steht und fällt mit ihren Mitstreitern, Partnern und Sponsoren und nicht zuletzt denjenigen, die keine Mühe scheuen, um zum Großen und Ganzen beizutragen», hatte Höfer auf Facebook erläutert. «Trotz eines großartigen Teams, welches wir in kürzester Zeit aufgebaut haben, grenzenlose Motivation, monatelange Vorarbeit und Vorfreude auf das erste Rennwochenende, müssen wir nun dennoch leider spontane Anpassungen vornehmen, die unseren Auftritt in der Superbike Klasse betreffen.»

Eine nicht zu erwartende Unzuverlässigkeit im Rahmen der finanziellen Planung für das Projekt F73 Academy/ Werk2 by MCA zwingt die Mannschaft momentan dazu, mit einem deutlich kleineren Budget zu arbeiten, als vereinbart. Daher wird Leon Langstädtler fahren, Höfer wird ihn dabei nach Kräften vor Ort als Riding Coach betreuen und das Team gemeinsam mit Martin Jung als Teamchef präsentieren. «Unsere Twin-Cup-Pilotin Jessi Langstädtler wird unverändert am Start sein, und freut sich sehr auf den Auftakt», versichert Höfer. «Es tut uns leid, nicht in geplanter Form antreten zu können. In der aktuellen Lage ist eine Durchführung nach Plan jedoch nicht umsetzbar. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Organisation des Budgets, sodass ich in Kürze ebenfalls in den Sattel springen kann.»