Philipp Steinmayr: Test mit Bonovo-Team verschoben 26.03.2021 - 10:52 Von Helmut Ohner

IDM Superbike © Copyright-Free Das neue Lederdress passt Philipp Steinmayr wie angegossen

Nach zwei Tagen in Aragón wollte Philipp Steinmayr in Valencia das Team Bonovo Action by MGM Racing treffen. Doch die gemeinsamen Testfahrten wurden abgesagt, weil die Prognose schlechtes Wetter vorhersagte.