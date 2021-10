IDM News: Oschersleben, Mattighofen, Classic Moments

Die Saison 2021 biegt auch international auf die Zielgerade ein. Die letzten Punkte werden vergeben. Doch der allgemeine Winterschlaf hat noch nicht eingesetzt. Hinter den Kulissen dreht sich das Karussell weiter.

In Oschersleben und Mattighofen wurde mal draußen und mal drinnen gefeiert. Die ersten Kauf-Angebote liegen auf dem Tisch und Weihnachtsgeschenke können geordert werden.

Suzuki im Angebot

Nicolai Kraft wurde im diesjährigen Twin-Cup, der im Rahmen der IDM dabei ist, hinter Johann Flammann und Felix Klinck Dritter der Gesamtwertung 2021. Jetzt macht er Interessenten ein Angebot: «Zu verkaufen ist meine rennfertige Suzuki SV 650. Sie wurde 2020 neu vom Händler gekauft, hat 4479 Km und wurde ausschließlich

zwei Saisons im IDM Twin Cup gefahren. Sie ist somit nach Twin Cup Reglement aufgebaut. D.h. unter anderem Cobra Krümmer plus Endschalldämpfer, Healtech Schaltautomat, Mupo Cartridge plus Federbein, Magura HC3, Domino Kurzhub-Gasgriff, LSL Kupplungshebel und Bremsschutzhebel, Lenker, Rastenanlage und Sturzpads, GB Racing Motorschutzdeckel, Carbonadi Tankschützer und Umlenkhebel zur Heckerhöhung. Zusätzlich ist mit in dem Preis dabei: Zwei Satz Felgen, eine komplette GFK Verkleidung, ein Tank, ein Cobra Krümmer und Endschalldämpfer, Stahlflexleitungen und Übersetzungen. Plus alle Umbauteile für die Straße. Einsatz auch in der German Twin Trophy, Moto Trophy (Top Twins) und Belgian Twin Trophy möglich. Preis: 7.800 Euro VHB.»

Crossover-Veranstaltung in Oschersleben

Das Team GERT56 hatte nach dem Finale der IDM auch im Oktober noch einen Aussentermin und lobte anschließend die Veranstaltung in den höchsten Tönen. «100.000 PS Event in Oschersleben = 100.000 % Leidenschaft für den Motorsport», beschreibt Teamchef Karsten Wolf den Ausflug an die Rennstrecke. «Motorsport ist viel zu schön, um nicht alle daran teilhaben zu lassen, sagte dieser Tage mein Freund und Chef von RS Speedbikes Ronny Schlieder zu einem Kunden, als Antwort auf die Frage, ob er mal zu uns in die Box kommen könnte. Dieses herzliche Willkommen sein war das Credo dieser sicher in ihrer Form erstmaligen und in ihrem Flair einzigartigen Veranstaltung. Die Moto Racing School rund um Nicki Scharf und Andreas Thümmler müsste eigentlich in "Moto Racing Cool" umgetauft werden. Was sie für die Akzeptanz des Zweiradsports in Deutschland tun und dabei die gesamte Bandbreite von "mal reinschnuppern" bis "volles Rohr" abholen, ist beispielhaft. Wenn man dann noch die Granatentruppe von Steve Mizera mit Racepool99 am Start hat und damit die Brücke zwischen Zweirad- und Vierradsport schlägt, so ist das doch genau die Art von rennsporttechnischer Versöhnung, die unserer ganzen Gesellschaft guttun würde. Wenn dann die Industrie mit BMW Motorrad und ihrem Showtruck vor Ort sind, sich ein Andreas Gehrke von HEL den Kunden präsentiert, dann rundet das zum einen fachlich ab und wertet noch mal erlebnistechnisch auf. Wenn dann noch die Kulinarik stimmt und TV-Koch Andi Schweiger uns an seinem Gourmetstand mit einem Bierchen in der Hand vereint, dann rundet das so ein Event auch in diesem Bereich ab. Wir sagen Danke, dass wir mit unserer IDM-Box, unserem Team, unserer BMW M1000RR und Fahrer Julian Puffe dabei sein durften und haben uns sehr über das Interesse und die vielen Benzingespräche gefreut. Kundensport heißt für uns auch Kundennähe und das leben wir an solchen Tagen bewusst und sagen auch damit danke an unsere Fans und das Haus BMW Motorrad. Und dass dort ein GT1 Weltmeister wie Marc Basseng auf den jungen Julian Puffe oder Jan-Ole Jähnig trifft, dass das Team Freundenberg zum Testen da war und Ferrari Nürnberg Fahren für jedermann angeboten hat, hat dieses Event zum Crossover Motorsportevent des Jahres gemacht. Traurig, dass ihr nicht dabei gewesen seid? Ja könnt ihr sein, aber nicht lange! Denn diese Form von Veranstaltung wird es im nächsten Jahr wieder geben, wir hoffen sehr, gemeinsam mit euch als Gäste. Ihr erfahrt es auf den Seiten der Moto Racing School oder bei racepool99 . Wir sehen uns.»

Party-Stimmung in Österreich

«Award Ceremony 2021», berichtete das Team Heating Factory Mitte Oktober. «Am Abend fand die Award Ceremony des Austrian Junior Cup 2021 in der KTM Motohall in Mattighofen statt. Wie schon gewohnt eine tolle Veranstaltung in einer tollen Location mit Gästen, allen voran Pit Beirer.» Gewonnen hatte den Cup Leo Rammerstorfer, der auch in der IDM Supersport 300 am Start ist. Zweiter wurde Niklas Kitzbichler, der ausserdem im Northern Talent Cup dabei war. Rang 3 ging mit Luca Göttlicher nach Deutschland. «Der krönende Abschluss einer erfolgreiche Motorsportsaison 2021, gekrönt natürlich mit dem Titelgewinn von Leo sowie, dem überraschenden Debüt von Luis Rammerstorfer mit dem elften Endrang», freut sich das Team. «Danke an alle, die zum Erfolg unserer Youngsters und der perfekten Durchführung des AJC beigetragen haben.»

Wandschmuck 2022

Der neue Classic Moments-Wandkalender für 2022 ist ab Anfang/Mitte November 2021 lieferbar. Der schöne Kalender hat wieder 13 großformatige (50 x 52 cm) schwarz-weiß Motive aus der legendären Zeit (60er und 1970er Jahre) der Motorrad-Weltmeisterschaft. Neben Jim Redman auf der Sechszylinder-Honda 250 ccm sind unter anderem Giacomo Agostini (MV Agusta), Jack Findlay (Matchless), Silvio Grassetti (MZ), Mike Hailwood (MV Agusta), Reinhard Hiller (König), Lothar John (Suzuki), Butscher/Neumann (BMW), das Honda-Werksteam mit Nobby Clark zu sehen. Der Classic Moments-Wandkalender 2022 ist weltweit auf 2.000 nummerierte Exemplare limitiert und kostet jeweils 29,- Euro plus 6,- Euro Versandkosten in Deutschland. Die Lieferung kommt mit der Post / DHL. Der Kalender ist erhältlich bei: Michael Sonnick, Motorsport-Bücher, Dieselweg 5, 67117 Limburgerhof

Telefon 06236 – 8942 ( von 17 bis 20 Uhr ) oder per E-Mail : MSonnick@web.de