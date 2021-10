Alex Polita: «Überraschende und fragwürdige Trennung»

Per Facebook gibt der IDM Superbike-Pilot aus Italien die Trennung vom Team Holzhauer Racing Promotion bekannt. Ein Wiedersehen plant er bei der IDM 2022. Allerdings in einem anderen Team.

Das Team von Jens Holzhauer hält seit Jahren die Honda-Fahne in der IDM hoch. Zuletzt mit den internationalen Erfahrungen von Alex Polita. Der hatte in diesem Jahr Pech. Erst wurde er am Red Bull Ring unverschuldet abgeräumt und brach sich das Schlüsselbein. Das Finale verpasste er aufgrund einer Blinddarm-OP. Jens Holzhauer hatte zuletzt Jan Bühn als zweiten Fahrer ins Team geholt und beim letzten Rennen wurde Polita von Luca Vitali vertreten, der Honda-Erfahrungen aus Italien mitbrachte.

In früheren Interviews hatte Polita seinen Teamchef immer als eine Art zweiten Vater bezeichnet und das freundschaftliche Verhältnis gelobt. Davon ist in seiner aktuellen Mitteilung nicht mehr die Rede. Sein Dank geht an Honda Deutschland und seine Mechaniker. Dem Team selbst wünscht er alles Gute und wünscht sich ein Wiedersehen in der Startaufstellung.

«Mit großem Bedauern gebe ich bekannt», schreibt Polita, «dass meine Zusammenarbeit mit Honda Holzhauer, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 begann, beendet ist. Nach drei intensiven Jahren harter Arbeit, die wir beide geleistet haben, werden sich unsere Wege trennen. Eine Entscheidung, die völlig überraschend und auf fragwürdige Weise getroffen wurde. Ich bin mir absolut sicher, dass die geleistete Arbeit für meine Nachfolger von grundlegender Bedeutung ist. Die Arbeit wurde mit Professionalität und Bewusstsein ausgeführt. Es war kein einfaches und sehr schwieriges Projekt, vor allem wenn man bedenkt, dass ich der Einzige war, der 2021 mit Honda auf die Strecke ging.»

«Während des Rennwochenendes habe ich sehr oft versucht», erklärt der Italiener weiter, «unser technisches Paket weiterzuentwickeln und zu verbessern, und auch versucht, die wichtigen Positionen in der Gesamtwertung zu erreichen...ganz allein. Es war nicht immer so einfach. Aber wir haben die Ziele fast immer erreicht. Ich bin sicher, dass das gesamte Team und insbesondere Jens meinen Staffelstab an jemanden weitergeben werden, der in der Lage sein wird, die bisher geleistete Arbeit zu maximieren und sie dort fortzusetzen, wo sie benötigt wird, und zwar mit der gleichen unermüdlichen Leidenschaft und Entschlossenheit, die mich immer ausgezeichnet hat.»

«Ich möchte mich bei Honda Deutschland und insbesondere bei Christopher und Eveline dafür bedanken, dass ich mich immer wie in einer Familie gefühlt habe», schließt er seine persönliche Stellungnahme ab. «Meine treuen Gefährten, mit denen ich unvergessliche Momente in und außerhalb der Box geteilt habe: meine Mechanikerfreunde. Er ist der erste, der mit mir in der Box ankommt und der letzte, der sie verlässt, immer an meiner Seite. Immer. Nico, Willy, Francky und Flo. Ich liebe euch alle. Ich arbeite bereits daran, die nächste Saison Wirklichkeit werden zu lassen, und die Angebote, die ich bisher aus unendlichem Respekt vor meinem Team abgelehnt hatte, werde ich wieder aufgreifen und sehr sorgfältig prüfen. Es wäre ein unendliches Privileg, meine Karriere bei einer so wichtigen Meisterschaft wie der IDM zu beenden. Ich wünsche dem Team von Holzhauer alles Gute und viel Erfolg bei seinen zukünftigen Plänen. Ich hoffe, wir sehen uns in der Startaufstellung wieder.»