IDM 2022: Piloten im Test-Modus, letzte Tests geplant

Bei den Testfahrten in Spanien hatten zahlreiche IDM-Piloten schon die Gelegenheit, an ihrem Regen-Set-up zu arbeiten. Jetzt hoffen sie in hiesigen Breitengraden auf bessere Bedingungen.

Anfang Mai wird man auf dem Lausitzring sehen, wer im Winter seine Vorbereitungen ordentlich erledigt hat. Die ersten Kilometer sind abgearbeitet. Doch nach dem Test ist vor dem Test. Einige Piloten berichten von ersten Erfolgen, Highsidern und Testplänen.

Kamil Krzemien – IDM SBK – Team BCC-alpha-Van Zon-BMW

«Nächster IDM-Wintertest in Valencia abgeschlossen. Es waren drei intensive Tage, meist regnerisch, aber ich habe es geschafft, ein paar trockene Sitzungen zu fahren. Sehr gut, wieder mit meiner M1000RR und zusammen mit meinem Team BCC Alpha Van Zon BMW unterwegs zu sein. Wir haben uns vor allem darauf konzentriert, neue Einstellungen für Regen zu finden und gezeigt, dass wir unter schwierigen Bedingungen wirklich stark sind. Danke an das ganze Team und vor allem an meine Mechaniker, die wegen meiner Müllhalde am Samstag etwas mehr Arbeit hatten. Schwer zu verstehen warum, aber ich habe einen spektakulären Highsider am Eingang der Kurve fabriziert. Zum Glück war ich unverletzt und das Motorrad kein Totalschaden. Kann es kaum erwarten, weitere Tests fahren.»

Knut Beinlich - IDM 600 und 300 – Roto-Store Beinlich Team

«Die ersten Testkilometer der neuen Saison liegen hinter uns. In der vorletzten Woche waren wir bei den offiziellen IDM-Wintertests in Spanien. Normalerweise finden die Tests im Süden Europas statt, weil man dort zu dieser Jahreszeit wärmere Temperaturen und besseres Wetter als in Deutschland hat. Nicht so in diesem Jahr. Während hierzulande bestes Wetter herrschte, war es in Spanien eher durchwachsen. Nachdem es in Aragon am ersten Tag noch nass war, hatten wir in den folgenden beiden Tagen einige trockene Runden. Diese konnten wir gut nutzen, um ein Grund-Set-up für die Bikes zu erarbeiten. Während Christoph Beinlich letztes Jahr bereits mit Data-Recording arbeitete, wird es für Toni Erhard und Troy Beinlich in diesem Jahr zur weiteren Aufgabe, sich damit vertraut zu machen. Auch dafür war der Test bereits ein guter Anfang. In Valencia ging der Test von Freitag bis Sonntag weiter. Viel mehr als ein paar wenige trockene Runden am Samstag waren jedoch nicht drin. So entschlossen wir uns etwas ernüchtert, bereits einen halben Tag früher den Test zu beenden. Abgesehen von den schwierigen Bedingungen lief der erste Test ganz gut und die Vorbereitungen bis zum ersten IDM-Rennen laufen weiter.»

Jakob Furtner – IDM Supersport – Furtner Racing Team

«Erster Test der Saison in Rijeka ist geschafft. Was für eine großartige Veranstaltung, organisiert von SZR-Trackdays. Noch in der alten Farbe mit Vorsaisonmotor unterwegs, aber andere neue Teile zum Testen dabeigehabt. Ich habe viel über mich und das Bike gelernt, niemals zu viel Druck machen, wenn man nicht schnell zu erschöpft sein will. Es gibt vieles, was wir verbessern konnten und anderes, war wir bei den nächsten Tests verbessern werden. Ich habe viel mit meinen Unterarmen zu kämpfen gehabt, aber das werden wir bald lösen. Die neue Federung von Marko Slavic von Lutecracing funktioniert super und fordert mich heraus, es beim nächsten Rollout auf neue persönliche Bestleistungen zu bringen. Auch der neue Serdarevic-rtech-Auspuff performt bestens. Danke an alle, die dies möglich machen.»

Ricardo Brink – IDM Superbike – Team RR Socia Racing

«Das Frühjahrstraining in Spanien ist beendet. Leider waren die Wetterbedingungen nicht das, was wir uns erhofft hatten. Trotzdem hatten wir einen sehr erfolgreichen Test mit dem dem Team RR Socia Racing. Ich bin sehr zufrieden mit dem Speed nach so einer langen Winterpause. Ich möchte mich bei allen für die harte Arbeit in der letzten Woche bedanken und freue mich auf den nächsten Test.»

Rick Dunnick – IDM Supersport – Team Zuwi-HDRacing

«Ich freue mich, dass ich dieses Jahr wieder in der IDM Supersport an den Start gehen kann. In meinem ersten Jahr in der 600er-Klasse habe ich viel gelernt, gute Erfahrungen mit der R6 gemacht und bin jetzt stärker am Start. Mein Ziel für dieses Jahr ist es, unter die ersten 10 zu kommen. Mein Team Zuwi-HDRacing und ich werden hart daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte mich besonders bei meinen Sponsoren für diese Gelegenheit bedanken. Diese Woche wird das Team zu Testzwecken nach Spanien reisen. Das erste Rennen der IDM-Saison findet vom 6. bis 8. Mai auf dem Lausitzring in Deutschland statt.»

Fortsetzung folgt

Spätestens eine Woche vor dem IDM-Auftakt auf dem Lausitzring wird er das erste gegenseitige Abchecken bei der Konkurrenz geben. Trainingsveranstalter Bike Promotion bietet eine Woche vor dem ersten Rennen die Chance auf den letzten Feinschliff. «Klassisches Fahrertraining in familiärer Atmosphäre», wirbt das Unternehmen. «Ausserdem: Spezielle Turns für IDM- und Cup-Fahrer zum Trainieren für den ersten IDM-Lauf in der Woche darauf. Diese Turns sind auf 35 Fahrer begrenzt. Teamfahrzeuge können zwischen den Events im Infield geparkt werden.» Geheimnisse gibt es dann keine mehr. Für alle Teilnehmer besteht Transponder-Pflicht.

Am 25. und 26. April kann man mit Hafeneger-Renntrainings noch für das IDM-Finale auf dem Hockenheimring üben. «Wir fahren die IDM-Variante», erklärt Chef Philipp Hafeneger.