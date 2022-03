Valencia: Reiterberger hat das perfekte Regen-Set-up

IDM-Rückkehrer Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW ließ sich vom miesen Wetter in Spanien nicht abschrecken und erledigte seine Testrunden mit der Bestzeit. Trockene Runden fehlen noch.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit konnte am vergangenen Wochenende die bayerische Heimat von Markus Reiterberger mit zahlreichen Sonnenstunden aufwarten. Doch das nützte dem IDM-Rückkehrer vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW herzlich wenig. Denn der war mit seiner Mannschaft und seinen Kollegen Jan Mohr, Pepijn Bijsterbosch und Kamil Krzemien im Süden Spaniens unterwegs. Erstmals traf sich das komplette Team zu Testfahrten in Valencia.

Ausgegangen war man beim Gedanken an Spanien von warmem Frühlingswetter. Doch stattdessen erwartete Reiti und seine Crew ein ausschließlich nasser Regentest auf der Ricardo Tormo Rennstrecke. «Das Regen-Set up für 2022 steht so weit», lautete dann auch der Titel der Spanien-Expedition. «Es war ein recht nasser Test in Valencia», berichtet auch der dreifache Deutscher Superbikemeister. «Nur am Freitag war die Strecke am Ende des Tages zu 90% trocken. Wir haben den Tag für Installationsrunden und zum Kennenlernen genutzt. Meine Zeit war mit einer tiefen 1’37 bereits ganz gut. Ich hatte aber noch etwas mit dem Bike zu kämpfen und bin die zweitschnellste Zeit des Tages gefahren. Wir haben sehr viel ausprobiert, aber der Fokus lag auf der Installation des Teams. Ich bin wirklich sehr zufrieden, denn die Stimmung und das Arbeitsklima hat mir sehr gut gefallen und wir konnten das Motorrad Schritt für Schritt verbessern.»

Mit dabei war im neu sortierten Team auch die neue Doppelspitze aus Andy Gerlich, der die technische Leitung übernommen hat, und Werner Daemen, sowie die Mechaniker-Crew aus neuen und bekannten Gesichtern. In den beiden Regentagen konnte Reiterberger unter den angereisten IDM-Konkurrenten jeweils die Bestzeit raushauen.

«Ich habe mich trotz des vielen Regens richtig wohl gefühlt», zeigt sich Reiterberger erfreut. «Wir konnten die viele Set-up-Arbeit mit unserem Ergebnis bestätigen. Auch am dritten Tag konnte ich mich erneut verbessern und bin mit den neuen Regenreifen von Pirelli eine 1’46.7 Zeit gefahren. Es war zwar ziemlich nass an den drei Tagen in Spanien, aber da die Bedingungen stabil gleich waren, ist es ein perfekter Regentest gewesen. Für den nächsten Test für die IDM, der auf dem Lausitzring stattfinden soll, hoffe ich auf trockene Bedingungen, um auch da die perfekte Voraussetzung für die Saison 2022 zu schaffen. Mein Dank gilt meinem Team, die in den letzten Tagen super gearbeitet haben und natürlich allen meinen Sponsoren und Unterstützern für ihren Support. Ich freu mich auf die Saison.»

Bereits in der kommenden Woche ist der 28-Jährige erneut zum Testen unterwegs, diesmal für die neue Saison der FIM Endurance Weltmeisterschaft, in der er mit dem BMW Motorrad World Endurance Team startet. In Vorbereitung auf den Saisonstart Mitte April in Le Mans, geht es auf den Circuit Bugatti nach Frankreich.