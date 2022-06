IDM News: Hollywood, Testfahrten und Mostvorboten

Am kommenden Wochenende treffen sich die Piloten und Pilotinnen zum nächsten Rennwochenende in Most. Einige nutzten die freie Zeit vorab für Testkilometer, andere haben ganz andere Pläne.

Am vergangenen Wochenende werden die meisten IDM-Piloten sicherlich einen Blick auf die Geschehnisse beim Deutschen Grand Prix auf dem Sachsenring geworfen haben. Die IDM selbst fährt schon seit Jahren nicht mehr auf der deutschen WM-Strecke, da die dort zur Verfügung stehenden Lärmtage für andere Veranstaltungen draufgehen. Dafür richtet sich bei der IDM der Blick mit dem nächsten Rennen in Richtung Most, wo am kommenden Wochenende das dritte Wochenende der Saison 2022 stattfindet.

Neuorientierung beim Film

Nicht in der IDM und auch in sonst keiner Meisterschaft ist in diesem Jahr der Belgier Angelo Licciardi aufgetaucht. Nach Jahren in der WM und IDM, inklusive Supersport-300-Meister in der Corona-Zeit, hat er den aktiven Rennsport erst einmal zu den Akten gelegt. Verstärkt widmet er sich dem Thema Schauspielerei und hat inzwischen seine erste Rolle ergattert. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Neue Ufer beim MX

Nach seinem Umstieg von der IDM Superbike in den Pro Superstock-Cup eroberte sich Philipp Gengelbach unlängst noch ein weiteres Betätigungsfeld. «Am Wochenende habe ich mir mal einen meiner Träume erfüllt und bin mein erstes MX-Rennen gefahren», meinte er Anfang Juni. «Und es hat alles gehalten, was ich mir vorgestellt hatte. Im ersten Rennen, am Tag, hatte ich beim Start leider eine Unstimmigkeit mit meiner KTM SFX 350. So musst ich mich vom letzten Platz nach vorne arbeiten, bis auf P15. Im zweiten Rennen war mein Start okay und bei Nacht mit Flutlicht ging es sogar vor bis auf P6. Insgesamt war es eine tolle Veranstaltung beim MSC Aufenau e.V. im DMV im Rahmen des Hessen-Cup und genau der richtige Event für mein erstes Rennen.»

Raum für Verbesserungen

«Nächster Halt Autodrom Most», freut sich IDM-Supersport-Pilot Jakob Furtner, bei dem damit auch schöne Erinnerungen wachgerufen werden. «In Most habe ich mein erstes Rennen überhaupt in meiner allerersten Saison auf einem Bike gewonnen. Ich genieße die Strecke sehr, aber es ist auch körperlich sehr anspruchsvoll, besonders für die Arme. Lasst uns ein gutes Wochenende haben, die IDM ist bald da. Persönliche Bestleistung bis jetzt 1:41,4 vor einigen Wochen, also Raum ist vorhanden, sich zu verbessern, aber eine gute Basis für den Start ist da.»

Auszeit in Hockenheim

Lucy Michel musste kurz vor der IDM Supersport 300 die Segel streichen, ihren Platz im Team Laux übernahm der Schweizer Fabio Sarasino. Michel muss derzeit bei ihrer Ausbildung ordentlich ranklotzen und alle IDM-Rennen waren nicht drin. Doch jetzt kehrte sie kurzfristig auf ihre R3 zurück. «Bei schönstem Sommerwetter seit langem mal wieder ein super Trainingswochenende beim MSC Rheintal auf dem Hockenheimring mit meinem Team Zweirad Laux verbracht», schildert sie nach ein paar flotten Runden. «Vielen Dank für diese mega Möglichkeit Stefan Laux und Stefan Hofmann.»

Test in Schleiz

Björn Stuppi, sonst für das Team Kiefer in der IDM Superbike am Start, hatte die IDM-freie Zeit genutzt und sich bei der German TT auf dem Schleizer Dreieck angemeldet. «Das Wochenende wurde genutzt», erklärt Stuppi, «um noch ein paar Trainingskilometer auf der wunderschönen Naturrennstrecke am Schleizer Dreieck zu drehen. Das Ergebnis war nicht sooo schlecht für den Ritt mit einem Serienbike. Vicky blieb zu Hause, stattdessen ist Marilyn ausgeführt worden. Vielen Dank an die zahlreichen Zuschauer, die auch dieses Wochenende Schleiz zu dem gemacht haben, was es so besonders macht.»

Test in Most

Ricardo Brink ist in der IDM Superbike bisher hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Doch am kommenden Wochenende will es der Niederländer besser machen und testete vorab im tschechischen Most. «Ein sehr guter Test», erklärte er nach dem Wochenende. «Die Temperaturen waren tödlich, aber wir hatten einen guten Test hier in Tschechien. Das Team hat hart gearbeitet und wir freuen uns auf die IDM Superbike Runde, die nächste Woche hier stattfindet.»

Neue Stelle in Vollzeit

Die IMOT GmbH ist eine private Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mit Sitz in Kusterdingen bei Tübingen, etwa 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart gelegen. Gesucht wird Verstärkung. «Seit knapp 30 Jahren veranstalten wir jeden Frühling die IMOT – Internationale Motorrad Messe in München», erklären die IMOT-Verantwortlichen. «Sie gilt als größte Branchenmesse Süddeutschlands mit mehr als 300 Ausstellern aus über 10 Nationen. Jährlich besuchen an drei Veranstaltungstagen bis zu 65.000 Motorradbegeisterte die IMOT.» Jetzt wird für eine unbefristete Vollzeitstelle ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin gesucht. «Du bist interessiert? Dann freuen wir uns über deine E-Mail-Bewerbung als PDF mit Angaben zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen an info@imot.de. Bei Fragen hilft Petra Zahradka unter +49 7071 15691 gerne weiter.» Vorab alle Infos auf der IMOT-Seite zum Nachlesen.