Julian Puffe (BMW): Hoffnung und Wirklichkeit

In Lauf 2 war die BMW wieder fit

Der BMW-Pilot vom Team GERT56 musste sich beim IDM Superbike-Lauf in Oschersleben mit einem siebten Rang im zweiten Rennen begnügen. In Lauf 1 machte dem Schleizer die Kupplung einen Strich durch die Rechnung.

Beim IDM-Auftakt auf dem Lausitzring war Julian Puffe noch auf’s Podest der IDM Superbike gefahren. In der Motorsport Arena Oschersleben hatte er das Glück am vergangenen Wochenende nur bedingt auf seiner Seite. Im ersten Lauf musste er noch vor Rennhalbzeit mit einer defekten Kupplung die Box ansteuern und aufgeben. «Die Trainings und Qualifyings in Oschersleben waren alle gut gelaufen», berichtet der GERT56-Fahrer, «und wir waren echt bei der Musik dabei. Der Kupplungsschaden war ärgerlich, aber das kann passieren und da trifft auch niemanden die Schuld.»

Das zweite Rennen musste Puffe vom zehnten Startplatz aus aufnehmen. Das hielt den Schleizer aber nicht auf und bereits auf der ersten Runde schob er sich auf den achten Platz nach vorn. Puffe konnte schließlich noch den Niederländer Pepijn Bijsterbosch kassieren und Siebter werden – ein versöhnlicher Abschluss des Wochenendes in der Magdeburger Börde. «Ich wäre gern noch weiter vorgefahren, aber mehr als der siebte Platz war leider nicht drin», so sein Urteil.

In der Gesamtwertung liegt Puffes Teamkollege Toni Finsterbusch auf dem zweiten Rang der IDM Superbike. Er hat 46 Punkte auf dem Konto und liegt nach vier von 14 Meisterschaftsläufen um 49 Zähler hinter Markus Reiterberger zurück. Julian Puffe ist mit 41 Zähler Fünfter und liegt damit nur fünf Punkte hinter Finsterbusch.

«Julian hatte im ersten Rennen Pech mit dem Kupplungsdefekt», weiß auch Teamchef Karsten Wolf, «im zweiten Rennen gab es dann noch mal Punkte. Erhofft hatten wir uns da eigentlich etwas mehr, aber so ist es im Racing manchmal.»

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1 – Oschersleben

1. Florian Alt (BMW)

2. Markus Reiterberger (BMW)

3. Vladimir Leonov (Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Rob Hartog (Yamaha)

6. Jan Mohr (BMW)

7. Pepijn Bijsternbosch (BMW)

8. Kamil Krzemien (BMW)

9. Gabriel Noderer (BMW)

10. Hikari Okubo (Honda)

11. Philipp Steinmayr (Yamaha)

12. Max Schmidt (Yamaha)

13. Jeroen Hilster (BMW)

14. Sandro Wagner (BMW)

15. Come Geenen (BMW)

16. Daniel Rubin (Yamaha)

17. Paul Fröde (Honda)

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2 – Oschersleben

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Florian Alt (BMW)

3. Vladimir Leonov (Yamaha)

4. Toni Finsternbusch (BMW)

5. Kamil Krzemien (BMW)

6. Rob Hartog (Yamaha)

7. Julian Puffe (BMW)

8. Pepijn Bijsterbosch (BMW)

9. Hikari Okubo (Honda)

10. Philipp Steinmayr (Yamaha)

11. Daniel Kartheininger (Yamaha)

12. Gabriel Noderer (BMW)

13. Paul Fröde (Honda)

14. Come Geenen (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Daniel Rubin (Yamaha)

17. Björn Stuppi (BMW)