Mercado und Haslam bei IDM in Most am Start

Prominente Ersatzfahrer bieten die Teams von Honda und Kawasaki bei der nächsten Runde der IDM Superbike in Most auf. Leandro Mercado ersetzt Luca Grünwald, Leon Haslam springt für Bastien Mackels ein.

Die IDM-Organisatoren dürften dieser Tage nicht schlecht geschaut haben, als sowohl das Team HRP als auch das Team Kawasaki Weber Motos ihre Ersatzfahrer für das IDM-Wochenende in Most und darüber hinaus angemeldet haben. Denn beide müssen auf ihre verletzten Stammfahrer, bei Honda ist es Luca Grünwald und bei Kawasaki Bastien Mackels, verzichten. Beide fallen auf noch nicht absehbare Zeit aus und sowohl Honda als auch Kawasaki sind im Gegensatz zu BMW und Yamaha nur mit jeweils einem Aushängeschild in der IDM Superbike unterwegs.

Das Team HRP hatte bei den ersten beiden Rennen die Dienste von Hikari Okubo in Anspruch genommen. Ab Most steigt nun Leandro Mercado auf die Honda Fireblade. Der Argentinier steht so wie schon im Vorjahr in den Diensten des Superbike-WM-Teams MIE Racing Honda. Da die Knieverletzung von Grünwald noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird, plant das IDM-Honda-Team nach Most auch noch die Rennen in Schleiz, Assen und auf dem Rem Red Bull Ring mit dem Argentinier.

Ebenfalls prominent geht es im Kawasaki-Team zu, welches in Most Leon Haslam ins Rennen schickt. «Wir sind alle sehr froh, dass wir mit der großen Hilfe und Unterstützung von Kawasaki Deutschland in kurzer Zeit einen so hochkarätigen Ersatz für Bastien finden konnten», sagt Teamchef Emil Weber. «Leon kennt das Motorrad sehr gut und wird mit all seiner Erfahrung und seinem Können das Starterfeld noch stärker machen. Bastien wünschen wir, dass er schnell wieder fit wird.»