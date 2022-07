IDM News: VIP-Tickets, Weltmeister und Diner-Date

Aktuell hat die IDM Pause. Weiter geht’s Ende des Monats mit den Rennen auf dem Schleizer Dreieck. Der Vorverkauf läuft. Ausserdem kann man Motorrad, Reifen und WM-Tickets gewinnen.

Bei den Partnern der IDM kann man auch für andere Veranstaltungen absahnen. Ein Oberarmbruch aus Most ist gar keiner und in Schleiz gibt es wieder den langen Tisch. Auf der Strecke war mal wieder ein Weltmeister zu Besuch.

Knochen heil

IDM Supersport-Pilot Bastian Ubl musste sein letztes IDM-Wochenende in Most schon frühzeitig beenden. Ein Sturz im ersten Qualifying zwang ihn zur Heimreise. «Die erste Diagnose war ein Oberarm-Bruch», berichtet der Yamaha-Pilot. «In Deutschland wurde ich erneut untersucht und ich habe zum Glück nichts gebrochen, sondern mir ein Band am Ellenbogen gerissen. Jetzt heißt es ausruhen und versuchen, so schnell wie möglich zurück aufs Bike zu kommen. Vielen Dank an das medizinische Team vor und die Ärzte hier in Deutschland.»

VIP werden

Pirelli verlost dreimal zwei VIP-Tickets für das WSBK Wochenende am 30. und 31.07. in Most und bietet mit etwas Glück die Möglichkeit, ein zweitägiges Renntraining mit All-Inclusive-Paket bei Racecamp Events zu gewinnen.

1. Preis: WSBK Tickets + Meet&Greet mit WM-Fahrer + 2-tägiges VIP-Renntraining inklusive Reifen nach Wahl (Pirelli DIABLO Superbike Slicks (SC0, SC1, SC2, SC3) oder Pirelli Supercorsa SP) + 3 Übernachtungen

2. Preis: WSBK Tickets + Meet&Greet mit WM-Fahrer + 1 Übernachtung

3. Preis: WSBK Tickets + Meet&Greet mit WM-Fahrer

Und so geht’s: Registrieren auf der Aktionsseite. Verraten, welches Motorrad man fährt und erzählen, warum man Pirelli Superbike VIP werden will. Zum Gewinnspiel.

Sidecar Schleiz

«Traditionell findet dieses Jahr wieder der ‚Lange Tisch‘ beim Saisonhighlight am Schleizer Dreieck statt», erklären die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG. «Beginn der Veranstaltung ist Freitag, 22.07.2022 um ca. 19.00 Uhr. Pro Person werden 15,00 Euro fällig, diese werden von Silvia Eilers Donnerstag und Freitag vor Ort eingesammelt. Bitte meldet Euch bis zum 17.07.22 per WhatsApp bei Robert Werth +491728330802 oder Marcus Gerzack +491704634531 an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.»

Absahnen

Louis ist einer der Partner der IDM 2022 und veranstaltet aktuell ein großes Gewinnspiel. Hauptpreis: Kawasaki Z650RS. Der Wert dieses Hauptgewinns? Schwer zu sagen. Die Unverbindliche Preisempfehlung dieser Z650RS liegt bei 8.495,- Euro inkl. 19 % MwSt. inkl. Überführung, zzgl. Nebenkosten. Und das Tüpfelchen auf dem i: Der Gewinner darf sich aus der aktuellen Farbpalette seine Lieblingsfarbe auswählen.

Teilnahmemöglichkeit 1: Wenn man den Louis Newsletter abonniert hat, nimmt man automatisch am Gewinnspiel teil. Oder man meldet sich zum Newsletter an.

Teilnahmemöglichkeit 2: Als Inhaber der LouisCard nimmt man durch den nächsten Einkauf, mit der LouisCard in einer Louis Filiale, automatisch am Gewinnspiel teil.



Was man sonst noch gewinnen kann: Fährreise mit DFDS für 2 Personen. Fährüberfahrten Amsterdam – Newcastle – Amsterdam. 2 Übernachtungen in einer 2-Bett Meerblick Kabine mit Etagenbetten und Mitnahme von 2 Motorrädern. Motorrad-Basistraining PLUS auf dem Sachsenring. Ein Satz aus der Reihe der Bridgestone BATTLAX Reifen. Trackdays am Pannonia Ring (Ungarn) im Sommer 2023. Und noch vieles mehr.

Zum Gewinnspiel.

Weltmeister-Ausnahme

Sein Geld verdient er auf der Einzylinder TM 450. Zusätzlichen Spaß holt er sich auf der Vierzylinder-BMW S 1000 RR. Supermoto-Weltmeister Marc Reiner Schmidt stürzte sich 2022 ein weiteres Mal ins Abenteuer IDM Superbike. Marc-Reiner Schmidt genoss seinen ersten Auftritt in der IDM vor fast einem Jahr schon in vollen Zügen. Das war ihm nicht genug. Die IDM-Rennen im tschechischen Most fielen genau in die Pause zwischen seinen Starts in der Supermoto-WM und der italienischen Meisterschaft. «Nichts wie hin», dachte sich der 26-Jährige und schrieb sich als Gastfahrer und Teamkollege von Marc Neumann in die Starterliste ein. Mit einem Motorrad von Trainingsveranstalter Tommy Wagner. Schmidts Ziel war ein Top-Ten-Platz in den Rennen. «Im Nassen könnte es funktionieren, im Trockenen fehlt mir die Erfahrung», schätzte der Driftkünstler seine Chancen ein. Der Top-Ten-Platz gelang dem gebürtigen Friedrichshafener ausgerechnet bei brütender Hitze im zweiten Superbike-Lauf. Als nächsten IDM-Termin hat er die kommende Veranstaltung vom 22. bis 24. Juli auserkoren. Wird da noch mehr draus? «Nein, es bleiben Ausnahmen. Ich verdiene mein Geld in der Supermoto-WM und dort bleibe ich.» Der Weltmeistertitel 2021 von Marc-Reiner Schmidt war für Deutschland nach Bernd Hiemer 2006 und 2008 der dritte Titelerfolg. (Quelle: idm.de)

Schleiz-Tickets

Der Vorverkauf für Tickets IDM Schleiz 2022, 87. internationales Schleizer Dreieckrennen, am 22. - 24. 07. 2022 läuft. Vorverkaufsstellen in Schleiz : Ford Autohaus Hammerschmied, Oettersdorfer Straße 54, Tel.: 03663 402850. Stadtverwaltung "Alte Münze", Neumarkt 13, Tel.: 03663 428735. Motorradbekleidung Jürgen Hardelt, Hofer Straße 3, Tel.: 03663 423855. Oder per Mail: tickets.msc.schleizer.dreieck@gmail.com