IDM-Konvoi von EWC Le Castellet nach Spielberg

Zwei Tage lief diese Woche der Pre-Test für das Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft im südfranzösischen Le Castellet. Heute geht für einige Piloten die Reise zum IDM-Lauf an den Red Bull Ring, wo es morgen losgeht.

Die Reiseroute, die einige IDM-Piloten in der vergangenen Nacht und wohl auch noch heute vor sich haben, hört sich nach einem sommerlichen Urlaubstrip an. Von Le Castellet an der Cote d’Azur geht es über Cannes und Nizza Richtung Italien. Einmal quer durch geht es vorbei an Genua und Venedig. Danach geht die Reise weiter nach Österreich. Über Villach und den Wörthersee erreicht man nach etwa 1150 Kilometern Zeltweg und den Red Bull Ring. Wohl dem, der ein Flugticket oder einen fleißigen Beifahrer hat. Ab morgen heißt es nämlich Strammstehen am Red Bull Ring zum vorletzten Lauf der IDM Saison 2022.

Mit den zweitägigen Vorbereitungen für den Bol d'Or zum 100-jährigen Jubiläum schaltete die EWC einen weiteren Gang höher, bevor in zwei Wochen in die entscheidende Runde der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Circuit Paul Ricard beginnt. Das BMW Motorrad World Endurance Team um Werner Daemen und den beiden IDM-Bekannten Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik könnte dann das Team sein, das es zu schlagen gilt. Das belgische Team hatte den ersten Testtag mit einer Bestzeit von 1.52,517 Minuten auf der 5,674 Kilometer langen Strecke in Südfrankreich beendet.

Das Team YART aus Österreich, mit dabei unter anderem der ehemalige IDM-Champion Marvin Fritz, fuhr am Mittwoch-Nachmittag eine Zeit von 1.51,921 Minuten und übertraf damit die Bestzeit des BMW Motorrad World Endurance Teams vom Dienstag.

«Zwei erfolgreiche Testtage gehen in Le Castellet zu Ende», erklärt Reiterberger, der sich seinen IDM-Titel 2022 schon beim letzten Event in Assen gesichert hatte und sich jetzt auf den Red Bull Ring freut. «Wir haben für die 100. Ausgabe der Bol d‘Or getestet und waren am ersten Tag mit P1 und P2 und am zweiten Tag mit P2 und P3 sehr gut dabei. Die Strategie für das Rennen steht und wir hoffen, dass der Abschluss-Event FIM-EWC-Saison 2022 ein erfolgreicher wird.»

Einen neuen EWC-Teamkollegen erhielt IDM-Pilot Bastien Mackels im Tati Team Beringer. Denn Leon Haslam schließt sich Gregory Leblanc und Mackels für die letzte WM-Runde an. «Wir heißen ihn herzlich willkommen», schreibt das Team. «Wir danken Alen Techer für alles, was er in unserem Team geschafft hat. Danke an dich für deine Arbeit und deine menschliche Seite. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.» Haslam hatte Mackels beim IDM-Rennen in Most erfolgreich im Team Kawasaki Weber Motos vertreten, als der Belgier wegen einer inzwischen ausgeheilten Fußverletzung aussetzen musste. Jetzt können sich die beiden erneut ein Motorrad auf der Strecke teilen.

Nico Thöni hat den Trip von Südfrankreich nach Zeltweg bereits gestern auf sich genommen. Denn zwischen Le Castellet und Zeltweg stand für den Österreicher, der in der EWC für das Team Bolliger und als Gastfahrer in der IDM für das Team Kawasaki Schnock Motorex startet, noch eine Schicht bei seinem Arbeitgeber an.