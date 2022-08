Bastien Mackels: «Ich hatte Verständnis für Alt»

Für den Belgier Bastien Mackels vom Team Kawasaki Weber Motos war die Reise in die Niederlande ein Katzensprung. Dennoch lief es für den IDM Superbike-Piloten nicht unbedingt wie geschmiert.

Bastien Mackels, der seine Fußverletzung vom Oschersleben-Sturz inzwischen völlig auskuriert hat, musste sich bei den Trainings am Freitag und Sonntag gemeinsam mit seiner Mannschaft um Techniker Kurt Stückle ordentlich abrackern. Wie die meisten seiner Mitstreiter hatte auch Mackels mit dem eher sparsamen Grip des TT Circuits zu kämpfen. «Ja, es ist ein hartes Wochenende für uns», erklärte der Belgier dann auch nach Startplatz 12. «Wir haben ein Grip-Problem und viel Chattering im Motorrad und suchen noch nach einer Lösung. Der wenige Grip ist das Problem und das wird durch das heiße Wetter natürlich nicht besser.»

Im ersten Rennen hatte sich Mackels gerade gut im vorderen Drittel der Superbike-Meute einsortiert, als er vom heranrauschenden BMW-Piloten Florian Alt in die Zange genommen wurde. Alt musste aufgrund einer Strafe vom letzten Platz losmarschieren, musste aber, um seine Titelchancen gegen Markus Reiterberger zu behaupten, an die Spitze des Feldes. Dabei wurde mit harten Bandagen gekämpft und Mackels landeten nach Alts Überholmanöver kurzeitig neben der Strecke. «Wir haben uns nicht berührt und die Angelegenheit nach dem Rennen geklärt», so Mackels. «Ich kannte ja seine Situation und habe ihn verstanden. Er hatte eben jetzt seine Zeit und beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Es ist alles okay.» Im Ziel kam Mackels aber dennoch nicht an. In der letzten Runde ereilte seine Kawasaki ein Motorschaden. «Ich zog die Kupplung und rollte in die Box», so Mackels.

Mit neuem Motor und den alten Problemen aus dem Training ging Mackels das zweite Rennen an und rackerte sich bis auf den sechsten Platz nach vorne. Leicht war das nicht. «Der Motor ging etwas besser», schildert er. «Aber es war ein hartes Rennen. Durch das Chattering und den wenigen Grip konnte ich nur schwer die Linie halten und dadurch natürlich auch nicht wie gewünscht pushen. Bei der Hitze hat diese Fahrweise natürlich viel Kraft gekostet.»

DM Superbike Startaufstellung



1:37,459 min. Markus Reiterberger (D/BMW)

1:38,148 min. Rob Hartog (NL/Yamaha)

1:38,522 min. Loris Baz (F/BMW)

1:40,455 min. Bastien Mackels (B/Kawasaki)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 1



1. Markus Reiterberger (D(BMW)

2. Loris Baz (F/BMW)

3. Florian Alt (BMW)

DNF Bastien Mackels (B/Kawasaki)



Ergebnis IDM Superbike Rennen 2



1. Markus Reiterberger (D/BMW)

2. Loris Baz (F/BMW)

3. Leandro Mercado (ARG/Honda)

6. Bastien Mackels (B/Kawasaki)



Punktestand nach 10 von 14 Rennen



245 Punkte Markus Reiterberger (D/BMW)

138 Punkte Florian Alt (D/BMW)

106 Punkte Rob Hartog (NL/Yamaha)

53 Punkte Bastien Mackels (B/Kawasaki)