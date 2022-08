IDM News: Geburtstag, BSB, Frohburg und Red Bull Ring

Am kommenden Wochenende ist die IDM mit allen Klassen in Österreich am Start. Doch auch im Umfeld der IDM ist wieder viel los und die Rennsport-Fäden werden über die ganze Welt gesponnen.

Ein ehemaliger IDM-Pilot hat die Reise von Down Under auf die Insel angetreten. Ein Teamchef feiert und andere Rennserien werben für ihre Veranstaltungen in Frohburg und in Oschersleben.

Frohburg ruft

«Nicht mehr lange bis zum 59. Internationalen Frohburger ADAC-Dreieckrennen», freuen sich die Veranstalter des Straßenrennens, welches vom 16. bis 18. September 2022 über die Bühne geht. Ab sofort gibt es Tickets und Infos zu den Klassen plus Zeitpläne.

Runde Sache

Carsten Freudenberg, als Teamchef mit KTM in der WM und der IDM unterwegs, hat es clever angestellt und seinen 50. Geburtstag am 28.8.2022 auf ein rennfreies Wochenende gelegt. Seine Mannschaft gratulierte ihm via Facebook: «Lasst uns unseren Teamchef so richtig hochleben. Er wird heute 50 Jahre alt. 50 Jahre, die von der ersten Minute an mit Rennsport verbunden sind, da schon der kleine Carsten zur aktiven Zeit von Vater Michael Rennsportluft einatmete. Sein Enthusiasmus und seine Leidenschaft für unseren Sport sind bis heute ungebrochen. Niemand anderes hat in den letzten 15 Jahren so intensiv und konstant an der Nachwuchsförderung gearbeitet, wie Carsten und sein Vater. Wir schicken vom ganzen Team ein großes Dankeschön und die besten Glückwünsche, Gesundheit, Zufriedenheit und Glück nach Schmiedefeld in Sachsen, wo er heute im Kreise seiner Familie und Freunde seinen Ehrentag feiert. Danke Carsten! Bleib wie du bist! Dein Team Freudenberg.» Es ist anzunehmen, dass Freudenberg am kommenden Wochenende im Rahmen des IDM-Rennens am Red Bull Ring einen ausgibt.

Freiwillige vor

Am 8. Oktober 2022 ist der Deutsche Langstrecken Cup zum vierten und damit letzten Lauf der Saison 2022 in der Motorsport Arena Oschersleben am Start. Schon jetzt rühren die Macher die Werbetrommel, um den einen oder anderen Gastfahrer an Land zu ziehen und eventuell für die kommende Saison zu begeistern. In Oschersleben ist ein 6-Stunden-Rennen und vorab 2 x 45 Minuten Zeittraining im Angebot. Rennstart um 11.45 Uhr. Was man dazu braucht? Drei Fahrer oder Fahrerinnen, drei Motorräder, vorbereitet wie bei einem Trackday, Schutzkleidung wie bei einem Trackday, je eine DMSB-Lizenz, alternativ eine RaceCard zu je 19 Euro und mindestens einen Helfer für die Box. Anmeldung beim Deutschen Langstrecken Cup.

Doch kein Test

Am vergangenen Wochenende wollte Leo Rammerstorfer gemeinsam mit dem Team der Heating Factory im Rahmen des Rupert-Hollaus-Rennen am Red Bull Ring ein paar Runden drehen. Der Teenager ist mit der Freudenberg-KTM aktuell Führender der IDM Supersport 300, hat aber den Kawasaki-Piloten Marvin Siebdrath im Nacken sitzen. Am kommenden Wochenende wollen die beiden Nachwuchstalente beim vorletzten IDM-Wochenende am Red Bull Ring ihr spannendes Duell fortsetzen. Doch aus dem Probelauf am Sonntag wurde nichts. «Nach einem Defekt an Leos Yamaha R6 ließ er den Event aus», vermeldete sein Team.

Back in the UK

Bei der IDM Supersport hatte sich der Australier Tom Toparis erste Lorbeeren und Pokale verdient. Dann ging es zurück nach Australien, wo er die Pandemie-Pause nutzte, um eine fällige Arm-Operation mit langer Rekonvaleszenz in Angriff zu nehmen. Nach einem Probelauf in seiner Heimat ist er nun mit einer Triumph zurück in Europa. «Nach fast zwei Jahren seit meinem letzten Rennen freue ich mich, wieder in Großbritannien und wieder am Start im berühmten Cadwell Park zu sein», verkündet er. «Ich danke meinen Unterstützern für die Möglichkeit, noch für ein paar Runden in der Britischen Superbike Meisterschaft BSB auf das Bike zu streigen. Es wird eine Herausforderung, aber ich freue mich darauf, das Motorrad und diese Strecken kennenzulernen und mich nach langer Zeit ohne Motorrad in dieser Meisterschaft wieder aufzubauen.»