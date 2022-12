Cedric Holme Nielsen: Vom R3-Cup-Rookie zum Champion

In einem Herzschlagfinale sicherte sich Cedric Holme Nielsen den Meistertitel im Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2022. Die Anmeldung 2023 für die Nachwuchsschule läuft bereits. Nachfolger für Nielsen gesucht.

«Es war eine großartige Saison. Um Champion zu werden, musste ich mich darauf konzentrieren, in jedem Rennen so viele Punkte wie möglich zu sammeln», erklärte der Berliner Cedric Holme Nielsen seinen Erfolg. Mit sechs Podestplätzen, nur einem Ausfall und letztlich vier Punkten Vorsprung vor seinem deutschen Landsmann Mitja Borgelt sicherte sich Nielsen beim Saisonfinale in Hockenheim die Meisterkrone im Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2022. Dabei war es vor allen Dingen seine Konstanz, die dem Schüler zum Erfolg verhalf.

Der Berliner kam 2022 als Neueinsteiger in den R3 Cup, zuvor war er in noch keiner Rennserie angetreten. «Im Alter von vier Jahren bin ich meine ersten Meter auf einem Cross-Motorrad gefahren und mit 14 Jahren war ich das erste Mal auf der Rennstrecke. Bevor ich in den R3 Cup eingestiegen bin, habe ich an nur Renntrainings teilgenommen», erzählt er.

Neben seiner Konstanz sieht der 18-Jährige besonders zwei Stärken als ausschlaggebend für seinen Titelgewinn. «Keiner der anderen Cup-Fahrer konnte so spät bremsen wie ich. Für die perfekte Rundenzeit war dies zwar nicht immer optimal, jedoch hat es mir im Zweikampf oft geholfen, mich durchzusetzen. Außerdem bereite ich mich mit vielen Sport- und Dehneinheiten auf die Rennen vor, um meinen Körper auf die anstehende Belastung vorzubereiten. Zudem meditiere ich, um meinem Geist die nötige Ruhe zu geben.»

Der R3 Cup bildet den Grundstein im bLU cRU-Programm und dient dazu, die jungen Talente auf den Aufstieg in die nächsthöhere Meisterschaft vorzubereiten. Nielsen hat diese Chance genutzt: «Im R3 Cup habe ich gelernt, mich durchzusetzen, gerade dann, wenn alle Fahrer auf identischem Material unterwegs sind. Die Cup-Organisation war äußerst professionell und hat mich gut auf die künftigen Rennserien vorbereitet.»