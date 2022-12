IDM News: Kalender, Shopping und Ticketvorverkauf

Auch bei der IDM ist auf der Rennstrecke gerade Funkstille. Doch der Blick geht bereits in Richtung 2023. Im Angebot sind ein Garagen-Verkauf, ein Kalender und Tickets für die Langstrecken-WM.

Wer noch ein wenig Geld übrig hat, kann Ende Januar in Belgien beim erfolgreichsten IDM-Superbike-Team einkaufen gehen. Wer noch Fahrstunden braucht, kann mit Glück bei Hafeneger-Renntrainings fündig werden. Wer sich selber oder andere beschenken will, kann Kalender oder Spa-Tickets erwerben.

Sidecar-Kalender 2023

Wer auf Seitenwagen steht, kann sich diese ab sofort auch an die Wand hängen. Die Liegestuhl-Crew bietet entsprechenden Wandschmuck an. «In Doppel DIN A4 mit Weltmeistern und Deutschen Meistern auf Gespannen aus unterschiedlichen Epochen», werben die Macher. «Sowie einige Piloten und Co-Piloten die nach Unfällen ihre Blessuren noch immer auskurieren. Gute Besserung auf diesem Wege. Einfach ein Kalender für alle positiv Verrückten, die den Sport auf drei Rädern lieben. Ziel dieses Kalenders ist, Menschen zum Staunen zu bringen und für diesen tollen Sport zu begeistern. Natürlich auch um Sponsoren und motivierte Menschen in die Welt der drei Räder zu entführen.»

Bestellen kann man den Kalender für 20 Euro, plus Versand 1,60 innerhalb Deutschlands, Ausland auf Anfrage. Bestellung ab sofort möglich.

Shopping 2023 in Belgien

«Der schnellste Garagenverkauf», überschreibt die Mannschaft um IDM-Superbike-Teamchef Werner Daemen ihr geplantes Event in Belgien, die allzu weit von der deutschen Grenze rund um Aachen entfernt. «Unser traditioneller Garagenverkauf ist wieder da. Kommt vom 27. bis 29. Januar wieder zu uns und erlebt ein Wochenende voller Bikes, Schnäppchen und Workshops. Wie immer werden wir Workshops zu Reifen, Produkten und mehr veranstalten, kombiniert mit Essen und Trinken. Der MRP Garage Sale bedeutet nicht nur, dass ihr auf unserem Gebrauchtmarkt für BMW Racing Parts tolle Angebote bekommt, sondern auch, dass ihr mit unseren Angeboten für Reifen, Neuteile und Bikes eure Einkäufe für die Saison erledigen könnt. Bei diesem Event werden unsere wichtigsten Partner mit von der Partie sein. Die Motorsportschule Zolder wird für die neue Saison bereit sein und kann dich zu ihren Trainings und ihre Rennsaison beraten. Technische Partner wie Moto-Master, alpha Racing, Champion und andere werden ihre neuesten Produkte vorstellen.

WO: MRP Rennsport, Industrieweg 2050, 3520 Zonhoven, Belgien

WANN: Freitag, 27. Januar: 15:00-21:00, Samstag, 28. Januar: 10:00-16:30, Sonntag, 29. Januar: 10:00-16:00.

Vorverkauf Spa 2023

Ein neues Kapitel in der Geschichte des Circuit de SPA wurde 2022 mit der Rückkehr in den Kalender der FIM EWC Langstrecken-Weltmeisterschaft aufgeschlagen. Das beliebte Rennen, das von 1973 bis 2003 unter dem Namen 24 Stunden von Lüttich im Kalender der weltweiten Langstreckenrennen stand, wird 2023 wieder auf der ultraschnellen, hügeligen Strecke ausgetragen, ohne dabei die legendären Kurven zu vergessen: Raidillon, Double Gauche, Bruxelles, Chicane..., die dem Publikum ein außergewöhnliches Spektakel bieten werden. Der belgische Lauf zur FIM EWC Langstrecken-Weltmeisterschaft, die zweite Veranstaltung im Kalender, kehrt vom 16. bis 18. Juni 2023 nach Spa-Francorchamps zurück. Drei außergewöhnliche Tage mit einem sicherlich fantastischen Rennen, aber auch mit zahlreichen Attraktionen wie Fan-Zone, Pitwalk und Konzerten. Der Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet.

Adventskalender 2022 gestartet

Früher war Philipp Hafeneger selbst in der IDM Superbike unterwegs. Heute bietet er erfolgreich Rennstrecken-Trainings an, unter anderem mit den Instruktoren Stefan Nebel, Dominik Vincon und Lucy Glöckner. «Es ist wieder soweit», verkündete er am 1.12.2022. «Es weihnachtet sehr und es startet unser Adventskalender Gewinnspiel. Vom 01.-24. Dezember gibt es Preise im Wert von 3000 Euro zu gewinnen. Hinter dem ersten Tor verstreckte sich ein Gutschein für eine Einzelinstruktion im Wert von 60 Euro mit einem unserer Top Instruktoren. Wie kannst du teilnehmen? Folge unserer Seite @hafeneger_renntrainings, like den Beitrag und beantworte die Frage. Der Gewinner wird auf unserer Homepage veröffentlicht und nachfolgend kontaktiert.»