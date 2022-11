Partyplan 2023 am Schleizer Dreieck steht

Im kommenden Jahr feiert die Rennstrecke in Thüringen ihren 100. Geburtstag. Jetzt veröffentlichen die Verantwortlichen ihren Event-Kalender für die geplante Sause. Die IDM ist im Anschluss wieder dran.

Es ist so weit, das Programm für die beiden Festwochen ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘ im Juni 2023 steht fest. Mit 13 Veranstaltungen in 17 Tagen feiert das Schleizer Dreieck - die älteste Naturrennstrecke Deutschlands - als erste noch aktiv genutzte Rennstrecke sein 100. Jubiläum. Vom 2. bis 18. Juni 2023 werden an den insgesamt 17 Tagen 13 Einzelveranstaltungen für Motorsportfans, die Bürger der Stadt Schleiz und alle Altersgruppen stattfinden. Außerdem sind zahlreiche weitere Aktionen rund um das Jubiläum geplant. Die Hauptkoordination der Festwochen liegt dabei bei der Stadtverwaltung Schleiz. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern, vornehmlich mit dem MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC und der Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck mbH werden die Events organisiert und durchgeführt.

Das Schleizer Dreieck wurde erstmals am 10. Juni 1923 für eine sogenannte Brennstoffprüfung genutzt. Dieser Tag gilt deshalb als die Geburtsstunde der Rennstrecke und ist seitdem Austragungsort für eine Vielzahl verschiedener Motorsportveranstaltungen, Thementreffen, Konzerte sowie Events aller Art. Die Festwochen werden die Vielseitigkeit der Veranstaltungsstätte im Laufe der letzten 100 Jahre widerspiegeln und darstellen.

02. – 04. Juni 2023: International Road Racing Championship (IRRC) mit verschiedenen Rahmenklassen. Veranstalter: MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC.

06. Juni 2023: Motorsport-Buchlesung in der Gaststätte Seng. Veranstalter: Stadt Schleiz.

07. Juni 2023: Historischer Vortragsabend in der Wisentahalle Schleiz zum Schleizer Dreieck. Veranstalter: Stadt Schleiz.

08. Juni 2023: Filmabend mit einem Motorsport-Film und historischen Aufnahmen vom Schleizer Dreieck – der Veranstaltungsort wird noch festgelegt. Veranstalter: Stadt Schleiz.

09. Juni 2023: Festveranstaltung in der Wisentahalle mit Programm, Auszeichnungen und Ehrungen sowie Ehrengästen. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen. Veranstalter: Stadt Schleiz.

10. Juni 2023: Eröffnung der Ausstellung ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘ im ehemaligen Start-Ziel-Gebäude. Veranstalter: Stadt Schleiz/MSC Schleizer Dreieck.

10. – 11. Juni 2023: Schleizer Dreieck 100 - Historische Rennveranstaltung mit Präsentationsläufen von Motorrädern, Automobilen sowie ehemaligen und aktiven Fahrern aus den verschiedenen Epochen. Außerdem werden am Samstag historische Starts an der Gaststätte Weidmannsruh nachgestellt. Anschließend ist ein Korso aller Teilnehmer auf den Schleizer Neumarkt mit Präsentation, Fotomöglichkeit, Imbissständen und gegebenenfalls verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte geplant. Am Sonntag soll zudem nach Abschluss des Programms auf der Strecke ein Korso noch einmal über das ursprüngliche, historische Schleizer Dreieck führen. Am Samstagabend werden Ehrengäste im Fahrerlager vorgestellt. Eine Abendveranstaltung sowie ein abschließendes Feuerwerk sind ebenfalls geplant. Veranstalter: Stadt Schleiz.

13. Juni 2023: Auszeichnungsveranstaltung mit Programm am ‚Ehrenstein der Tagesschnellsten‘ in der Hofer Straße sowie Aufführung eines Theaterstücks zum Schleizer Dreieck durch die Agrofarm Knau. Veranstalter: Stadt Schleiz.

14. Juni 2023: Motorsport-Buchlesung in der Gaststätte Seng. Veranstalter: Stadt Schleiz.

15. Juni 2023: Filmabend mit einem Motorsport-Film und historischen Aufnahmen vom Schleizer Dreieck – der Veranstaltungsort wird noch festgelegt. Veranstalter: Stadt Schleiz.

17. – 18. Juni 2023: Fahrzeugtreffen am Schleizer Dreieck mit Traktoren, Rennfahrzeugen aller Art, DDR-Fahrzeugen, LKW usw. Außerdem sollen ein Seifenkistenrennen sowie Kart-, Mini- und Pocketbike-Fahrten möglich sein. Präsentationen und ein Bühnenprogramm runden das zweitägige Treffen ab. Zudem wird Motorsport-Experte und TV-Kommentator Lenz Leberkern an diesem Wochenende sein Buch vorstellen. Veranstalter: Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck mbH.

Die Veranstaltungen an den Wochenenden werden durch Abendveranstaltungen, Händlermeile, Feuerwerk, Fahrerpräsentationen und einem weiteren Rahmenprogramm abgerundet. Während der gesamten Dauer der Feierlichkeiten besteht die Möglichkeit am Schleizer Dreieck zu campen. Über Eintrittspreise, den Ticketverkauf und Vorverkauf sowie Einzelheiten zu den verschiedenen Veranstaltungen wird regelmäßig informiert.

Der Vorverkauf des Kombi-Tickets ‚Race‘ startet am Weihnachtsmarktwochenende vom 25. bis 27. November. In der ersten Verkaufsphase bis zum 23. Dezember kostet das Ticket 66 Euro und beinhaltet den Eintritt zu den Veranstaltungen 02. – 04. sowie 10./11. Juni 2023 inklusive Fahrerlager, Tribünen und Race-Party. Das Ticket ist in der Stadtinformation Alte Münze erhältlich und kann ebenfalls per Postversand zugestellt werden.

Weitere, teilweise auch durch externe Partner, Vereine und Unternehmen geplant, Aktionen sollen mit Blick auf das Jubiläum umgesetzt werden: Sonderbriefmarke des Bundes, Briefmarkenausstellung, Sonderedition einer Armband-Uhr (100 Stück), verschiedene Merchandise-Artikel aller Art, Programmhefte und Festschrift, Buch zum Thema ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘, Sonderveröffentlichungen zum Thema Schleizer Dreieck, Projekte in Schulen und Einrichtungen, weitere Ehren- und Infotafeln.