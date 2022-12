Justin Hänse: Twin-Cup-Sieger würde gerne aufsteigen

Bei den Piloten des Twin-Cup, der im Rahmen der IDM 2022 ausgetragen wurde und die sich selbst gerne mal als Baggerfahrer bezeichnen, hat sich Justin Hänse die Krone aufgesetzt. Doch Aufstieg ist schwierig.

Im Rahmen der IDM sind seit Jahren auch der Twin-Cup und der Pro Superstock-Cup dabei. Bei den Twins gewann mit sieben von möglichen 12 Siegen Justin Hänse vom Arlows Racing Team. Klar war die Kiste erst beim Finale auf dem Hockenheimring. Heute ist er im SPEEDWEEK.com-Blitz-Interview am Start.

Die IDM ist … für mich mehr als eine Rennserie, man verbindet viel mehr als nur Rennen fahren, es ist wie eine große Familie, man lernt viele Freunde kennen und knüpft gute Kontakte und Freundschaften.

Mit 1000 Extra-Euros würde ich … meine nächste Saison finanzieren, auch wenn es wenig ist, ist es ein Teil, der wichtig ist.

Meinen nächsten Urlaub … verbringe ich mit Sicherheit wieder auf der Rennstrecke.

Am besten kann ich … Motorräder testen und danach Aussagen über die Technik und Verbesserungsmöglichkeiten treffen.

Gar nicht kann ich … ruhig sitzen bleiben und nichts machen. Ich muss immer was zu tun haben und in Action sein.

Am liebsten fahre ich … alles was zwei Räder hat. Am liebsten aber mit Rennmotorrädern in Schleiz oder auf dem Sachsenring, meinen Heimstrecken.

Als Gridgirl wünsche ich mir … meine Familie, die mich seit elf Jahren unterstützt und somit die Personen sind, die mir am wichtigsten sind.

Der härteste Gegner … war dieses Jahr Jan Gerwin.

Schnitzel oder Veggie-Burger … definitiv Schnitzel, als Kind vom Dorf, wo auch noch selber geschlachtet wird, geht nix über ein gutes Schnitzel.

Silvester feiere ich … mit meiner Familie.

Mein Wunsch für 2023: Ein Team zu finden, welches mir ermöglichen würde, mich in einer höheren Klasse zu beweisen. Egal ob Pro Superstock, SSP 600 oder SBK 1000. Ich würde jede Herausforderung annehmen. Leider ist es schwierig, trotz Meistertitel und dominierter Saison, Sponsoren zu finden, um den nächsten Schritt zu wagen.

Morgen, am 19. Dezember 2022, steht Pro Superstock-Sieger Philipp Gengelbach Rede und Antwort.