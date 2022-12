IDM-News: Kaffeefahrt, Doppeldate und Schleiz-Museum

Da das Jahr 2022 bald geschafft ist, kann man den Blick in Richtung der neuen Saison werfen. Noch schnell werden die letzten Verträge unterzeichnet und mit IDM und EWC gibt es erstes Termin-Problem.

Bis in die USA treibt es einen ehemaligen IDM-Superbike-Meister. Ein anderer versucht sein Glück mit dem Vertrieb von Genussmitteln. Wer Geld übrig hat, kann sich am Schleizer Dreieck verewigen und Markus Reiterberger gibt es für das Wohnzimmer.

EWC und Kaffeevertrieb

Scheinbar hat der ehemalige IDM-Superbike-Pilot Marvin Fritz, der seit Jahren in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erfolgreich mit dem Team YART zusammenarbeitet, besonderen Gefallen an Kaffee gefunden. Im April kommenden Jahres wird Fritz 30 Jahre alt und neben den Erfolgen auf der Rennstrecke arbeitet er aktuell an einem zweiten Standbein und das heißt Kaffee. «Wir haben unsere eigenen Kaffeebohnen für euch», erklärt Fritz gemeinsam mit Freundin und Geschäftspartnerin Nicole Haniková. «Nachdem wir mehr als 100 verschiedene Bohnen und Varianten ausprobiert hatten, fanden wir eine sehr leckere Mischung aus Bohnen aus Brasilien, Indien & Kolumbien für Espresso & Co.»



Vertrieben werden die Kaffeespezialitäten unter dem Namen Cafee No 7. «Cafee No7 ist eine neue Marke», erklärt Fritz, der auf der Rennstrecke seit Jahren mit der Startnummer 7 unterwegs ist, «mit dem Ziel, aus einer Leidenschaft etwas Einzigartiges zu schaffen – einen Espresso der auf der Rennstrecke und zu Hause, als Single Espresso oder im Cappuccino für Genuss sorgt.»

Titel und Kalender

Den vierfachen IDM Superbike-Meister gibt es nun auch für die Wand. «Hey Leute», schreibt Markus Reiterberger auf den sozialen Medien, «endlich ist er da! Mein ganz persönlicher Kalender für das Jahr 2023! Und diesmal könnt ihr ihn auch in meinem Online-Shop erwerben Ganz tolle Bilder aus meiner FIM Endurance World Championship EWC und Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft - IDM Saison 2022. Nur solange der Vorrat reicht.»

IDM und Pro Superstock

«Auch 2023 geht’s wieder fleißig im Kringel», verkünden die Verantwortlichen für das IDM-Rahmen-Programm. «Die IDM Superbike sucht Nachwuchs und der generiert sich in Teilen seit Jahren erfolgreich bei uns. Wir freuen uns auf ein schönes 2023 mit jeder Menge Hubraum, Vielfalt und Speed.» Die Anmeldung läuft.

IDM und Twin Cup

«Werte Racer-Gemeinde», schreiben die Macher des Twin-Cups, «auch in der nächsten Saison 2023 sind wir zukunftsorientiert vorrangig im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM am Start. Also anmelden und durchstarten.»

«Der etablierte Twin Cup», so die Beschreibung, «bleibt die erste Adresse für Einsteiger, Wiedereinsteiger sowie Aufsteiger, welche im professionellen Umfeld vergleichbaren und bezahlbaren Motorradrennsport mit dem besonderen Family-Spirit betreiben möchten. Der Twin Cup hat sich in den vergangenen Jahren zum Sprungbrett in die nächsthöheren Klassen entwickelt, dabei gewinnen die Twins auch in den internationalen Klassen an Bedeutung und wir sehen großes Potential. Um auch in Zukunft gut gerüstet zu sein, werden neben der Yamaha MT-07 sowie Kawasaki Z650 die vollverkleideten Yamaha R7 zugelassen. Der junge Yamaha R7 Cup bietet 20 Startplätze und wird in den Twin Cup integriert. Eine separate Twin Cup und Yamaha R7 Cup Wertung garantieren fairen und vergleichbaren Motorradrennsport.

Doppel-Date IDM und EWC

Bei der Terminplanung hatten die Verantwortlichen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) und der Superbike-WM vorerst kein glückliches Händchen. Am letzten Juli-Wochenende sollte das vor allem für die japanischen Motorradhersteller so wichtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka stattfinden, zeitgleich sollte im tschechischen Most die seriennahe Weltmeisterschaft gastieren.



Der Promoter der Endurance-WM, Discovery Sports Events, hat in Abstimmung mit seinen Partnern beim Motorradweltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) und dem Event-Promoter MoblityLand in Japan einen neuen Termin festgelegt. Der dritte Lauf der Langstrecken-WM wird jetzt vom 4. bis 6. August 2023 über die Bühne gehen.

Für die Piloten, die sowohl IDM als auch EWC fahren, eher suboptimal. Denn nun kollidiert der Suzuka-Lauf mit dem IDM-Event auf dem Red Bull Ring. Eine Lösung des Doppel-Date-Problems ist noch nicht in Sicht.

Nächstes Jahr in Spanien

Martin Vugrinec war noch im Vorjahr einer der Podestkandidaten in der IDM Supersport. Doch schon in der Saison 2022 war er nicht mehr im Rahmen der IDM angetreten, sondern orientierte sich unter anderem als Instruktor in seiner kroatische Heimat. Jetzt geht es zurück auf das internationale Parkett. Der Kroate wird im kommenden Jahr für das Team Fifty Motorsport mit einer Kalex in der Moto2 des FIM Junior GP teilnehmen. «Die Moto2 war schon lange ein großer Wunsch von mir», so Vugrinec, «und nun ist er endlich in Erfüllung gegangen. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen und ich glaube, wir werden gemeinsam großartige Dinge leisten.»

Nächstes Jahr in den USA

«In der MotoAmerica als Teil eines starken Teams wie Warhorse HSBK Racing Ducati zu fahren, war schon seit einiger Zeit mein Ziel», betonte Xavi Fores, IDM-Superbike-Champion von 2014. «An diesem Punkt meiner Rennkarriere würde ich gerne Siege und Podiumsplätze in den am meisten umkämpften nationalen Meisterschaften einfahren. Ich freue mich auch darauf, meine lange Beziehung zu Ducati fortzusetzen. Es wird eine große Herausforderung, vor allem die Strecken und Reifen werden ungewohnt sein. Ich denke aber, dass ich der Aufgabe gewachsen bin. Die Panigale V2 hat letztes Jahr mit Josh Herrin den Titel gewonnen, also freue ich mich darauf herauszufinden, ob wir seinen Erfolg wiederholen können.»

Im Grid von Schleiz

«Willkommen zum ‚virtuellen Spendenrennen‘», heißt es von den Verantwortlichen am Schleizer Dreieck. «Fühle dich als Rennfahrer und unterstütze mit deiner Teilnahme am Spendenrennen die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des Schleizer Dreieck Rennmuseums.» Mit einem Mindeststartpreis von 50 Euro für die Klassen Rennmotorräder, Formelwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen in der Klasse der Seitenwagen kannst man teilnehmen und sich eine Plakette mit eigenem Namen auf der Fahrertafel sichern.» Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 100 Startplätze begrenzt. Die Fahrertafel des Spendenrennens wird in der Nähe des Eingangs zum Museum, für jederman sichtbar und dauerhaft aufgebaut.



«Hol Dir den Sieg in deiner Klasse», werben die Museumsbegeisterten, «und versuche mit der Höhe deiner Spende einen Platz unter den Top-Drei zu erreichen Du kannst in 25-Euro-Schritten (d.h. 25, 50, 75 Euro usw.) den Platz verbessern und deine aktuelle Position während des Rennens auf der Internetseite einsehen. Fahre als Sieger des Rennens mit einem Showcar auf dem Schleizer Dreieck mit. Die ersten drei Plätze erhalten einen Pokal, einen Siegerkranz und eine Premium-Eintrittskarte zur IDM auf dem Schleizer Dreieck 2023. Die Siegerehrung findet am 2. Juni 2023 im Rahmen der Eröffnungsfeier des Museums Schleizer Dreieck statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.