IDM News: Supersport Honda- und MV-Comeback

In der IDM Supersport wird es mit Honda und MV Agusta in der neuen Saison wieder bunter zugehen. In Ungarn geht es zum Fitness-Check. Gabriel Noderer und Martin Bauer lassen im Netz von sich hören.

IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács weiss, an welchen Schrauben er 2023 noch drehen muss. In der IDM Supersport gibt es neben ganz vielen Yamaha und ein paar wenigen Kawasaki in Zukunft wieder mehr Abwechslung auf der Strecke. Zwei Superbiker als Podcast oder als Video.

Podcast und Facebook

Erfahrungen aktueller und ehemaliger IDM-Piloten gibt es jetzt auch zum Hören. Gabriel Noderer ist erst im Vorjahr in die IDM Superbike aufgestiegen und erzählt in einem Podcast von seinen Erlebnissen. Eher um Erinnerungen und Erfahrungen geht es bei den Kurzfilmen des ehemaligen IDM-Champions Martin Bauer aus Österreich.

Nächste Generation

Die Motorräder der ‚Supersport Next Generation‘ kommen in Fahrt. Jerry van de Bunt ist der erste Fahrer in der IDM Supersport, der sich mit dem Team LJ Racing permanent in die Meisterschaft einschreibt. Der namensgebende Teamsponsor trägt die Kosten des Poolbeitrags, der die Voraussetzung für die Teilnahme jeder Marke in Deutschlands höchster Motorradserie ist. Damit ist auch weiteren MV Agusta-Kollegen, die um Meisterschaftspunkte kämpfen wollen, der Weg geebnet. Initiator von LJ Racing ist der leidenschaftliche MV Agusta-Sammler Jan Lübbering aus Niedersachsen. Der begeisterte Motorsportfan setzt privat seine Vision um, dass die italienische Motorradmarke permanent in der IDM am Start sein sollte.



Da sich viele Hersteller seit einigen Jahren ohnehin nicht mehr an die ursprünglichen Werte halten, wie zum Beispiel, dass Vierzylinder 600 ccm haben oder Dreizylinder mit 675 ccm ausgestattet sein sollten, bringt eine ausgeklügelte Balance-Regel jetzt alle zugelassenen Modelle unter der Bezeichnung ‚Supersport Next Generation‘ unter einen Hut. Damit Chancengleichheit zwischen den Motorrädern besteht, spielt vor allem die Limitierung des Drehmoments eine Rolle. LJ Racing bricht eine Lanze für MV Agusta in der IDM und weitere Fahrer dieser Marke können von dieser Vorreiterrolle profitieren. Wenn sie sich permanent in die Meisterschaft einschreiben, fallen außer einem dezent erhöhten Nenngeld keine weiteren Kosten an, um punkteberechtigt zu sein. (Quelle: idm.de)

Fahren und Fitness

Bálint Kovács trainiert schon fleissig für seinen Einstieg in die IDM Superbike, zusammen mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW. «Dank des guten Wetters hatte ich bereits im Januar die Gelegenheit, mit dem Motorrad zu fahren», berichtet der Ungar. «Zuhause konnte ich noch nie so früh trainieren. Der Parcours war etwas fleckig und nass, aber diese Erfahrung kann mir bei der IDM nützlich sein, da es dort oft kalt und regnerisches Wetter ist. Ich habe es wirklich genossen, ein paar Runden zu drehen und für die nächste Saison zu trainieren.»

Anschließend ging es zum Check bei Fit4Race. «Es wurde untersucht, was ich dieses Jahr verbessern muss. Fit4Race hilft denen, die unter extremem Druck auftreten. Zu den Programmen gehörten Ruhe- und Belastungstests, Sportpsychologieberatung, Ernährungsberatung, biomechanische Untersuchung, Blutabnahme, Funktionsmessung», zählt Kovács auf. «Meine Ergebnisse sind beruhigend, ich habe mich letztes Jahr sehr verbessert und ich habe Tipps bekommen, in welchem Bereich ich 2023 intensiver arbeiten muss.»

Honda Comeback

Der 16-Jährige Julius Caear Rörig wird 2023 in der IDM Supersport mit einer brandneuen Honda auf seine Startposition fahren. Die Honda CBR 600 wurde von 1986 bis 2016 in acht Generationen gefertigt. 2020 erschien das nächste Modell der CBR 600 RR, stark angelehnt an die größere Fireblade. Es gab nur ein Problem und das war groß: Der Supersportler wurde ausschließlich in Japan angeboten.



Doch die Zeiten haben sich geändert. Julius Rörig macht dieses Jahr in Deutschland den Anfang. Und wie er sagt, soll das Motorrad 2024 hier auch auf den Markt kommen. Die Honda dürfte Ende Januar eintreffen und wird dann in der Firma seines Vaters bei MCA Racing in Altendiez für den Renneinsatz vorbereitet, unter anderem mit Wilbers-Fahrwerk. Da es voraussichtlich nur ein Exemplar gibt, wird er 2023 als Fahrer den Nummer-1-Status einnehmen und als Einzelkämpfer auftreten. Den Rücken stärkt die Zusammenarbeit mit Honda Deutschland. Der Junior hat zwar gerade einmal sein erstes IDM-Jahr hinter sich, aber gleich bei seinem späten Debüt in Most holte er sein bestes Saisonergebnis und er wurde zwei Mal als Fünfter in der hart umkämpften Mittelklasse gewertet. Die ersten zwei Veranstaltungen hatte er noch auslassen müssen, denn das Mindestalter für die Teilnehmer liegt bei 16 Jahren und Julius wurde erst im Juni 16 Jahre jung. Rörig war nach zwei Jahren im Northern Talent Cup in die IDM eingestiegen. Seine Karriere begann als Zehnjähriger im Motocross. (Quelle: idm.de)

IDM Superbike 2023 (Stand: 18.1.2023)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Ilya Mikhalchik (UKR)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Max Schmidt (D)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Bálint Kovács (HU)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Kamil Krzemien (PL)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Philipp Steinmayr (A)

BCC-alpha-Van Zon-BMW: Jan Mohr (A) Wildcard



GERT56: Toni Finsterbusch (D)

GERT56: Jan-Ole Jähnig (D)

GERT56: Patrick Hobelsberger (D)



Hertrampf MO Yamaha: Vladimir Leonov (RUS)

Hertrampf MO Yamaha: Daniel Kartheininger (D)



Kawasaki Weber Motos: Leandro Mercado (ARG)



HRP-Honda: Florian Alt (D)



MG Race Tec: Leon Franz (D)