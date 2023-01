IDM 2025: Umweltbeauftragter wird Pflicht

Zwei Jahre haben die Verantwortlichen der durch den Deutsche Motor Sport Bund DMSB genehmigten Prädikatsveranstaltungen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Auch die IDM-Macher müssen dann startklar sein.

Das DMSB-Präsidium würdigt die zunehmende Bedeutung von Umwelt- und Nachhaltigkeitserwägungen im Motorsport mit einer Stärkung der Rolle der Umweltbeauftragten. In den kommenden Jahren wird eine Qualifizierung der in dieser Rolle eingesetzten Sportwarte obligatorisch. «Umwelt- und Naturschutz hat im Motorsport eine lange Tradition», erklären die Verantwortlichen des DMSB. «Zu den wichtigsten Trägern der Maßnahmen in diesem Bereich gehören die Umweltbeauftragten, deren Rolle künftig gestärkt wird.» Das DMSB-Präsidium verabschiedete einen Beschlussantrag der DMSB Academy zur verbesserten Qualifizierung der in dieser Funktion eingesetzten Sportwarte. Sie werden in den kommenden Jahren mit maßgeschneiderten Aus- und Fortbildungsangeboten ausgebildet und können die Lizenz Umweltbeauftragte in zwei Stufen, Stufe C und Stufe A, erwerben. In den Jahren 2023 bis 2026 wird sie dann sukzessive für die Umweltbeauftragten aller DMSB-genehmigten Veranstaltungen verpflichtend.

«Den Einstieg in die Umweltbeauftragten-Lizenz hat der DMSB bewusst niederschwellig gestaltet», heißt es in Frankfurt. «Ab 2023 werden Schulungsangebote beider Stufen eingeführt. Die Lizenzstufe C kann in dezentralen Seminaren erworben werden.» Für die Durchführung hat die DMSB Academy einen standardisierten Satz an Ausbildungsunterlagen zusammengestellt, der zum Beispiel von DMSB Mitgliedsvereinen- und -verbänden und Landesmotorsportfachverbänden bei der Anmeldung des dezentralen Seminars angefordert werden kann (Kontakt: organisationdmsb-academy.de). Auch ein Pool an Referenten steht über die DMSB Academy bereit, sodass die dezentralen Seminare ohne großen Aufwand lokal vor Ort oder als Online-Seminar mit dem notwendigen Know-how durchgeführt werden können. Die Lizenz der Stufe A wird zentral von der DMSB Academy ab der Schulungssaison 2023/2024 ausgebildet und richtet sich mit vertiefenden Inhalten an diejenigen Umweltverantwortlichen, die sich für ihren Heimatclub auch auf strategischer Ebene mit Umwelt- und Klimaschutzfragen beschäftigen.

Zeitplan der Lizenzpflicht für Umweltbeauftragte

2023: Schulungsangebote für die Lizenzstufe C (dezentral) und Stufe A (DMSB Academy, Schulungssaison2023/2024)

2024: Umweltlizenz der Stufe C wird für alle Prädikatsveranstaltungen empfohlen

2025: Umweltlizenz der Stufe A wird für alle DMSB-Prädikate obligatorisch

2026: Umweltlizenz der Stufe A wird für alle DMSB-genehmigten Veranstaltungen obligatorisch