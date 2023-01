Kamil Krzemien mit BMW in die IDM 2023

Der Nachwuchspilot aus Polen bleibt dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW treu. Damit wächst das Meister-Team um Werner Daemen weiter. Auch an Bord: Ilya Mihalchik (UKR), Bálint Kovács (HU) und Max Schmidt (D).

Damit wären es schon vier Fahrer in der IDM Superbike, die unter der Flagge des Teams BCC-alpha-Van Zon-BMW für das letztjährige Meisterteam in die Saison 2023 starten. Nach dem Ukrainer Ilya Mikhalchik, der seinen vierten IDM-Titel anpeilt, dem ungarischen Neuzugang Bálint Kovács und der deutschen Nachwuchshoffnung Max Schmidt erklärt nun auch der Pole Kamil Krzemien, dass er im BMW-Team verlängert hat.

Die Leistungskurve des 23-Jährigen zeigte im Vorjahr steil nach oben. Beim Finale erfüllte er sich mit seinem ersten Podestplatz in der IDM Superbike einen großen Traum. Mit seinem erfolgreichen Endspurt bei den letzten IDM-Wochenenden schob sich das Nachwuchstalent auf den fünften Platz der Gesamtwertung. «Ich bin sehr froh, dass ich mit Werner und BMW in der Saison 2023 weitermachen kann», verriet der Pole nach der Vertragsverlängerung. «Letztes Jahr um diese Zeit war ich superglücklich, diesem Team beizutreten, und jetzt, nach einer sehr guten Saison, werden wir es auf das nächste Level bringen. Wir haben in der letzten Saison viel gelernt und wissen genau, was wir von beiden Seiten brauchen, um in jedem Rennen um das Podium kämpfen zu können. Das Rennen in Hockenheim war phänomenal und ich habe meinen ersten Podestplatz geholt, was für mich wie ein Meilenstein war. Danach bin ich nur noch motivierter und hungriger, um Spitzenplätze zu kämpfen. Mein Ziel ist es, die Saison 2023 in der Gesamtwertung unter den Top 3 zu beenden, und das ist bei unserem Potenzial ein sehr realistisches Ziel. Ich bin dem Team und allen Sponsoren sehr dankbar, dass sie dies möglich gemacht haben.»

«Für das zweite Jahr kommen wir bereits mit viel mehr Erfahrung und mit noch besserer Vorbereitung an den Start», sprudelt es weiter aus dem stets fröhlichen Polen heraus. «Mein Ehrgeiz ist groß und mein Team bietet die besten Bedingungen, um für die besten Positionen zu kämpfen. Das klingt alles nach einem perfekten Rezept. Ich bin super dankbar für diese Gelegenheit, da sich die Saison 2023 sehr gut für mich anläßt.»

«Besonders freue ich mich auf den Saisonauftakt und die ersten Tests mit den neuen Motorrädern, die wirklich gut zu sein scheinen», berichtet er noch. «Was den Kalender angeht, kann ich Schleiz, Oschersleben und Hockenheim kaum erwarten, weil das meine stärksten Strecken im letzten Jahr waren und ich diese Strecken sehr mag. Außerdem fühle ich mich nach dem letzten Jahr besser vorbereitet und mit den Daten, die wir haben, ist es schon ein Schritt nach vorne.»