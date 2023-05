Team Kiefer: Startklar für den Sachsenring

Nach einem erfolgreichen Test in Oschersleben ist das Kiefer Racing Team bereit zum Saisonstart der IDM vom 12.05. - 14.05.2023 auf dem Sachsenring. Mit dem bLU cRU Projekt für die Jüngsten.

«Unser Teamtest in Oschersleben verlief durchweg positiv und verspricht eine spannende Saison 2023», äußert Teambesitzer Jochen Kiefer sehr zufrieden. Bei sonnigem Wetter und regennasser Rennstrecke hatte das Team aus Bad Kreuznach die besten Bedingungen solide Setups zu erarbeiten. Der Schweizer Yves Stadelmann bestreitet seine zweite Saison im Team auf der R6 und kommt nach der Pause hochmotiviert und sichtbar leistungsstärker zurück.

«Die neue Einheitselektronik und der stärkere Motor aus dem neuen Reglement der Supersport sind sehr harmonisch zu fahren», bemerkt der 25jährige begeistert. Nachdem Leon Orgis bereits 2016 - 2018 fester Bestandteil bei Kiefer Racing war, freut sich der Sachse viele vertraute Gesichter wiederzusehen. «Auch mit meinen Teamkollegen hat es gleich perfekt harmoniert und wir hatten viel Spaß. Ich habe mich wieder schnell an die Yamaha R6 gewöhnt und bin optimistisch, dass wir in der Saison gute Ergebnisse einfahren können», klingt der 21jährige zielstrebend.

Der dritte Teamfahrer aus dem Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing geht in der Supersport 300 an den Start. Der Deutsche Meister Marvin Siebdrath wird auf einer Yamaha seinen Titel verteidigen. «Ich bin sehr gut mit der R3 zurechtgekommen und wir konnten schon sehr gute Einstellungen machen. Das Team ist familiär und ich fühle mich sehr wohl, beschreibt der Wildenfelser die Zusammenarbeit sehr positiv.»

In dem Projekt der Nachwuchsförderung Yamaha bLU cRU Academy by Kiefer Racing fährt der 16jährige Albert Prasse aus Neukirchen/Pleiße. Prasse hat sich gut auf der Yamaha YZF-R3 zurechtgefunden, ist aber selbst mit seinen Rundenzeiten noch nicht 100% zufrieden. «Wir haben mit unserem Setup einen guten Grundstein, auf dem wir aufbauen können», ist der 16jährige sehr zuversichtlich. Der jüngste Pilot im Team muss zum Saisonauftakt noch pausieren. Mitja Borgelt kann erst - nach Erreichen des Mindestalters von 14 Jahren - beim nächsten IDM-Lauf der Supersport 300 in Oschersleben an den Start gehen. «Am Anfang war es schon sehr ungewohnt, in so einem großen Team zu sein, aber das hat sich schnell gelegt», schildert der Nachwuchsfahrer aus Rheda-Wiedenbrück.

«Unser Teamtest in Oschersleben verlief durchweg positiv und verspricht eine spannende und erfolgreiche Saison 2023», meint auch Teamchef Jochen Kiefer. «Yves konnte sich in der Winterpause mit vielen Testkilometern sichtlich steigern. Er ist hochmotiviert, kann mit der verbesserten Motorleistung gut umgehen. Leon fährt sehr bedacht und ich sehe bei ihm vielversprechendes Potenzial. Er kommt durch seine Erfahrungen mit der R6 sehr gut mit dem Motorrad zurecht und konnte seine Rundenzeiten konstant verbessern. Marvin hat mit der Umstellung auf die Yamaha keine Probleme. Motor, Fahrwerk und Sitzposition kommen ihm sehr gelegen und er fühlt sich spürbar wohl auf der R3. Albert konnte sich gut, nach der Umstellung seiner R3 aus dem Cup auf das Reglement der Supersport 300, auf sein Bike einstellen. Mit dem stärkeren Motor ist er viele Trainingsrunden gefahren und fuhr immer flüssiger. Bei Mitja konnte man deutlich erkennen, wie positiv sich Teamkollegen in einer Klasse auswirken. Er ist einige Runden mit Marvin gefahren und hat dabei viel gelernt. Durch wechselnde Wetterbedingungen beim Test konnten sich alle Fahrer gut auf die kommende Saison vorbrereiten.»