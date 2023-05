Patrick Hobelsberger «Jetzt wird Klartext gesprochen»

Mit dem Test auf dem Sachsenring hat der Neueinsteiger in die IDM Superbike seine Vorbereitungen auf den neuen Job im Team GERT56 endgültig abgeschlossen. Der BMW-Pilot ist startklar für den Saison-Auftakt.

Neben seinen GERT56-Kollegen Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig hatte es Superbike-Neueinsteiger Patrick Hobelsberger beim zweitägigen Sachsenring-Test auch erstmals mit dem einen oder anderen Konkurrenten zu tun. Für den Bayer war dieser Test, bei mäßigem Wetter, der Abschluss einer langen Test-Tour während der Winter-Monate bei der vor allem Spanien zum zweiten Zuhause für den IDM-Rückkehrer geworden war. Nach dem IDM Supersport-Titel 2021 und einer verletzungsgeplagten WM-Saison 2022 schlägt Hobelsberger 2023 ein neues Kapitel auf.

«Eine sehr wichtige Strecke», urteilt Hobelsberger über den Sachsenring, «denn dort startet die IDM-Saison in weniger als zwei Wochen. Die Strecke war mir absolut unbekannt und es war dringend nötig, dort trainieren zu gehen. Das Team ist extra mit dem Renn-Bike dort hingereist und wir konnten sogar noch einige neue Testteile vor der Saison probieren.» Der Sachsenring schaffte es dann auch auf Anhieb unter die persönlichen Top-Five des BMW-Piloten.

«Persönlich konnte ich mich gut darauf einschießen und die neuen Testteile haben für mich ebenso perfekt funktioniert», so seine Zusammenfassung. «Fürs Rennen in zwei Wochen gilt es noch an zwei, drei Kleinigkeiten zu feilen, sowohl am Set-up als auch fahrerisch. Aber ich bin definitiv bereit für das erste Rennen.»

«Vielen Dank geht an Ilmberger Carbon, die uns extra die neue Verkleidung per Express und Hochdruck zur Verfügung gestellt haben, damit wir einen super Test abliefern können», schickt Hobelsberger noch hinterher. «Dies war für mich ebenso extrem wichtig, denn die neuen Aero-Updates der Superbike BMW 2023 sind definitiv spürbar. Auf Fotos kann man das neue Update auch kaum übersehen. Bis bald auf dem Sachsenring. Die Vorsaison-Tests sind rum, jetzt wird Klartext gesprochen.»