IDM 2023: Alle Events im Live-Stream

Wenn es ab heute auf dem Sachsenring mit der Punktejagd in der IDM Saison 2023 losgeht, sind auch die Macher des Live-Streams wieder mit am Start. Ab Samstagnachmittag wird gesendet.

Auch in der Saison 2023 werden wieder alle IDM-Rennen plus einige Nebenschauplätze mit dem von der Firma Radio Viktoria produziertem Live-Stream über die IDM-Kanäle bei Facebook und YouTube zu sehen sein. «Der Live-Stream», erinnerte sich IDM Serienmanager Normann Broy im IDM-Podcast Slicks und Sunglasses an die Anfänge der Übertragung. «Erstmals probiert 2019 in Hockenheim, danach kam die Covid-Zeit und wir haben uns entschieden, zu versuchen, das für jedes Rennen umzusetzen. Um den Zuschauern auch weiterhin die IDM präsentieren zu können.»

«Es ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden», weiß Broy heute. «Mit steigender Professionalität und Elan und Herzblut. Das wird weiter fester Bestandteil bleiben. Und die Veranstaltung kann jederzeit und überall auch im Nachgang angeschaut werden. Eine TV-Übertragung ist dagegen unheimlich teuer und auch statisch. Man hat die Sendezeit und dann muss ich es gesehen haben. Es gibt zwar verschiedene Mediathek-Angebote, aber das macht es alles noch viel komplizierter und auch kostenintensiver. Daher bin ich ganz froh über unseren Stream, der über YouTube läuft, der professionell ist und den man sich immer anschauen kann. Wir werden daran festhalten.»

«Unseren Saisonauftakt am Sachsenring werden Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Danijel Peric moderieren bzw. kommentieren», erklärt Produktions-Chef Stephan Kraus. «Tommi Deitennach muss zum MX-Masters. Wir freuen uns alle riesig, nach 2020 mit der IDM endlich wieder ins Wohnzimmer des deutschen Motorradrennsports am Sachsenring zurückzukehren. Alle Rennen vom Sachsenring werden wieder im Livestream inkl. Livedrohne zu sehen sein. Nach den Corona-Jahren überwiegt aber natürlich auch die Freude, möglichst viele Rennsportfans am Sachsenring vor Ort begrüßen zu können. Karten gibts seit diesem Jahr nun auch bequem online auf IDM.de . Neben den IDM-Klassen und den Cup-Rennen (Northern Talent Cup, Twin Cup, Yamaha R7 Cup) werden auch die Sidecars der FIM SuperSide-WM ihre Rennen am Sachsenring austragen. Auch dies ist sicherlich eines der Wochenend-Highlights.»

«Bei der IDM Superbike wird es ein spannender Kampf zwischen dem viermaligen Vizemeister Florian Alt und dem dreimaligen Meister Ilya Mikhalchik», glaubt Kraus. «Aber wie können sich die Neueinsteiger Hobelsberger, Jähnig oder Soomer in Szene setzten? Der verletzte Rob Hartog wird am Sachsenring ja noch von Bastien Mackels ersetzt. In der IDM Supersport freuen wir uns auf den satten Triple-Sound aus der Moto2. Gleich drei Triumph Street Triple RS gehen im ersten Jahr nach dem Wiedereinstieg von Triumph mit an den Start. Und auch die Nachwuchsklasse der IDM SSP300 wird mit rund 33 gemeldeten Startern aus zehn Nationen ein imposantes Bild auf dem Sachsenring liefern. Also ich freu mich drauf.»