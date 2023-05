IDM Sachsenring: Der Plan am Sonntag

Es ist angerichtet für den ersten IDM-Sonntag der Saison 2023. Die Qualifyings und die ersten Rennen gingen bereits gestern über die Bühne. Heute gibt es fünf Rennen in den IDM-Solo-Klassen, inklusive zwei Mal Superbike.

Der Sachsenring ist wie immer eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Doch die Piloten erhalten so die Chance, dort zu fahren, wo in vier Wochen der Deutsche Grand Prix ansteht. Mittendrin statt nur dabei.

Der Rückblick

Vier Veranstaltungen gab es im durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Jahr 2020. Damals machte die IDM auch zuletzt auf dem Sachenring Station. Ein Blick auf die IDM Superbike:



Q1 und Q2 SBK



1. 1:23,229 min. Jonas Folger/ Bonovo Action by MGM

2. 1:24,177 min. Vladimir Leonov/ EGS-alpha-Van Zon-BMW

3. 1:24,314 min. Florian Alt/ Wilbers BMW

4. 1:24,323 min. Bastien Mackels/ Team Bayer Bikerbox

5. 1:24,393 min. Dominic Schmitter/ Yamaha

6. 1:24,504 min. Ilya Mikhalchik/ EGS-alpha-Van Zon-BMW



Rennen 1: 1. Jonas Folger, 2. Florian Alt + 15,468 sec., 3. Dominic Schmitter + 0,423 sec.

Rennen 2: 1. Jonas Folger, 2. Ilya Mikhalchik + 16,984 sec., 3. Vladimir Leonov + 0,104 sec.

Sachsenring in Zahlen

Gesamtfläche 44 ha, Länge der Rennstrecke 3.671 Meter, zehn Linkskurven und vier Rechtskurven. Streckenbreite min. 12 m, max. 20 m. Die Breite der Start-Ziel-Geraden beträgt 14 Meter. Das maximale Gefälle beläuft sich auf 12,8 %, die maximale Steigung auf 10%. Die Start-Ziel-Gerade hat eine Länge von 780 Meter, die Boxengasse von 250 Meter. Alle Leitplanken zusammen bringen es auf eine Länge von 8.400 Meter. Die 34 Boxen sind jeweils sechs Meter lang und 12 Meter breit. Es gibt rund um die Strecke 12 permanente Kiesbetten. Fahrerlager 1 hat eine Größe von 11.000 m², Fahrerlager 2 von 21.656 m² und die Hospitalfläche von 10.000 m². Der Start-Ziel Turm ist 22,55 Meter hoch, 10 Meter breit und 13 Meter lang.

Der Live Stream

Nach den Rennen vom Vortag ist die Truppe von Radio Viktoria auch am Sonntag wieder am Start. Das Kommando am Mikro übernimmt erneut Lukas Gajewski, der inzwischen bestens in der IDM-Szene vernetzt ist. Danijel Peric und Eddie Mielke sind mit Mikro und Kamera im Fahrerlager und Boxengasse unterwegs, um die aktuellen Stimmen einzufangen.



«Florian Alt als vierfacher Vizemeister, neuerdings auf einer knallroten Honda, vor Hannes Soomer, einem estnischen Neuzugang auf einer schlumpfblauen Honda und dann Ilya Mikhalchik, der als dreifacher Champion zurückkehrt – was für eine bunte erste Startreihe für den Auftakt», freut sich Lukas Gajewski auf seinen Job. «Wenn irgendjemand weiß, wann wir zuletzt eine Doppel-Pole für Honda hatten, beziehungsweise ob es das überhaupt schon mal gab, unbedingt melden. Ich kann es echt nicht sagen. Nach dem tollen Auftakt gestern freue ich mich auf das zweite Rennen der IDM Supersport 300. Ich bin vor allem gespannt auf Iñigo Iglesias, der im ersten Rennen trotz seiner Double Long Lap Penalty das Podium nur knapp verpasst hat. Er hat ja heute wieder die Pole Position und mit seiner Gangart eine richtig gute Ausgangslage.»

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ist es morgens locker bewölkt bei Werten von 8°C. Darüber hinaus ziehen am Nachmittag und am Abend Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 9°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 11 und 29 km/h erreichen. Heute werden bis zu . sechs Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang 05:22 Uhr, Sonnenuntergang 20:49 Uhr.

Zeitplan für Sonntag 14.Mai 2023

08.30 bis 09.30 Uhr Warm-up



09.55 bis 10.25 Uhr R2 R7 Cup

10.45 bis 11.15 Uhr R1 IDM SBK

11.35 bis 12.05 Uhr R1 IDM SSP

12.25 bis 12.55 Uhr R2 IDM SSP 300



13.00 bis 13.30 Uhr Pitwalk



13.45 bis 14.15 Uhr R1 FIM Superside

14.35 bis 15.05 Uhr R2 NTC

15.25 bis 16.00 Uhr R2 IDM SBK

16.15 bis 16.45 Uhr R2 IDM SSP

17.00 bis 17.30 Uhr R2 Twin Cup