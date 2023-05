IDM Sachsenring: Alt mit Honda-Kampfansage

Im ersten Qualifying wurde es erstmals in dieser Saison der IDM Superbike ernst. Florian Alt war mit seiner Holzhauer-Honda klar Schnellster. Sechs Zehntel dahinter tauchten Hannes Soomer und Ilya Mikhalchick auf.

Bestes Wetter und frische Temperaturen wurde den IDM Superbike-Piloten am Samstag um kurz nach 9 Uhr zu ihrem ersten Qualifying des Tages geboten. Einer fehlte in der Riege der Teilnehmer. Der ehemalige WM-Pilot Leandro Mercado hatte sich im zweiten Freien Training am Freitag bei einem Sturz den Mittelhandknochen der linken Hand gebrochen und hatte im Krankenhaus einen Gips verpasst bekommen. Damit war auch keine Kawasaki mehr dabei.

Florian Alt war einer der Ersten, der sich mit seiner Holzhauer-Honda auf die Strecke wagte. Kurz dahinter machte sich Bastien Mackels mit der SWPN-Yamaha ans Werk. Der Belgier hat in diesem Jahr kein festes Engagement in der IDM Superbike, vertritt aber aktuell den verletzten Rob Hartog. Als Gäste waren Philipp Gengelbach, Kevin Orgis und Moritz Jenkner am Start. Die drei sind regulär in der Pro Superstock 1000 angemeldet. Da der Cup allerdings nicht am Sachsenring dabei ist, präsentieren sich die Stock-Fahrer ihrer heimischen Fan-Gemeinde eben im IDM-Feld.

Alt setzte sich in seiner zweiten Runde mit einer 1:24,001 min an die Spitze, wurde umgehend vom dreifachen IDM-Champion Ilya Mikhalchik und seiner 1:23,959 min verdrängt, nur um sofort mit einer 1:23,901 min zu kontern und wieder das Kommando an der Spitze zu übernehmen. BMW-Pilot Philipp Steinmayr machte derweil einen kurzen Abstecher im Grüne, kam aber gleich wieder auf die reguläre Fahrbahn zurück.

Alt und Mikhalchik waren bei ihrer Jagd nach Spitzenzeiten aber nicht alleine. Auch der IDM-Neueinsteiger Hannes Soomer vom Team Enemat Enos hatte schon am Freitag anklingen lassen, dass mit ihm zu rechnen ist. Der Este fuhr in seiner zweiten Runde die drittbeste Zeit mit einer 1:24,199 min. Hinter ihm gesellten sich, ebenfalls mit 1:24er-Zeiten, Vladimir Leonov, Mackels und Superbike-Neuling Patrick Hobelsberger dazu. Nach dem ersten Beschnuppern ging es für ein Großteil des Feldes zum kreativen Austausch mit den Mechanikern an die Box. Die Strecke hatten dann Jenkner, Gengelbach, Björn Stuppi und Daniel Kartheininger für sich alleine.

Soomer und GERT56-Pilot Toni Finsterbusch läuteten dann die zweite Hälfte der Trainingssitzung ein und die letzten zehn Minuten belebte sich das Gerangel um die Top-Zeiten wieder. Soomer setzte dann mit einer 1:23,801 min seine persönliche Duftmarke und übernahm die Regie auf Platz 1. Zeit für Alt und Mikhalchik ebenfalls wieder auf die Strecke zu gehen. Das Trio war damit alleine mit den 1:23er-Zeiten unterwegs. Alt ließ es dann richtig krachen und haute eine 1:23,175 min raus, die ihm als Schnellstem einen Vorsprung von 0,625 Sekunden einbrachte. Mit einer 1:23,566 min im Anschluss lieferte er sogleich den Beweis, dass seine Best-Zeit keine Eintagsfliege gewesen war.

IDM Superbike Q1

1. 1:23,175 min Florian Alt (Honda)

2. 1:23,801 min Hannes Soomer (Honda)

3. 1:23,959 min Ilya Mikhalchik (BMW)

4. 1:24,048 min Patrick Hobelsberger (BMW)

5. 1:24,285 min Bastien Mackels (Yamaha)

6. 1:24,343 min Vladimir Leonov (Yamaha)

7. 1:24,396 min Toni Finsterbusch (BMW)

8. 1:24,816 min Marc Moser (BMW)

9. 1:25,319 min Jan-Ole Jähnig (BMW)

10. 1:25,422 min Philipp Steinmayr (BMW)

11. 1:25,458 min Daniel Kartheininger (Yamaha)

12. 1:25,557 min Balint Kovacs (BMW)

13. 1:25,634 min Max Schmidt (BMW)

14. 1:25,936 min Sandro Wagner (BMW)

15. 1:26,160 min Michael Ghilardi (Yamaha)