Schrottiger IDM-Freitag - Mercado Hand gebrochen

Schon im Freien Training kam es beim IDM Saisonauftakt am Sachsenring zu einigen Irrungen und Wirrungen. Vor allem der ehemalige Superbike-WM-Pilot Leandro Mercado hatte Pech. Er landete im Krankenhaus.

Der ehemalige deutsche 250-ccm-Meister Matthias Neukirchen ist als Mechaniker im Team Kawasaki Weber Motos für das Motorrad des ehemaligen Superbike-WM-Piloten Leandro ‚Tati‘ Mercado verantwortlich. Doch nach dem zweiten Freien Training stand er ohne seinen Chauffeur da. Der Argentinier war gestürzt. Während das Motorrad zurück in die Box verbracht wurde, musste Mercado ins Krankenhaus. Mit Verdacht auf den Bruch der linken Mittelhand.

Auch in der Box von BCC-alpha-Van Zon-BMW gab es mächtig viel Arbeit. In der Mittagspause gab es statt Essbarem einen Motorwechsel. Am Nachmittag waren alle Piloten am Start: Ilya Mikhalchik, Kamil Krzemien, Bálint Kovács, Max Schmidt und Philipp Steinmayr. Erst erwischte es Krzemien und anschließend versenkte Mikhalchik seine BMW im Kies. Beide kamen heil davon, die Mechaniker hatten allerdings gut zu tun.

Viel Arbeit gab es auch im Team RR Socia NL, die mit Björn Stuppi und Colin Velthuizen an den Sachsenring gereist waren. Auch da war nach dem zweiten Training eine Menge Schrott zu vermelden.

Im dritten und letzten Training hatten sich die Piloten auf 40 Minuten freies Fahren gefreut. Mit der Freude war es rasch vorbei. Erst tröpfelte es nach wenigen Trainingsminuten, erst in Turn 2, dann überall. Aus den Tropfen wurde ein handfester Regen. Bevor es zu gröberen Ausrutschern kommen konnte, steuerten alle Piloten wieder die Box. Lediglich Florian Alt und Hannes Soomer wagten später noch ein Tänzchen im Nassen. Kurzzeitig gestellten sich auch Paul Fröde, Leon Franz und Velthuizen dazu.

Mercado hatte da schon alles durchorganisiert. Der Rückflug in Richtung Italien, der Argentinier lebt während der Saison in Imola, war gebucht und auch ein OP-Termin war für Montag bereits fix. Mercado vertraut auf die Ärzte, die sonst im Fahrerlager der WorldSBK am Start sind. Ziel des Kawasaki-Piloten: Anfang Juni der Start zum zweiten IDM-Wochenende in der Motorsport-Arena Oschersleben.