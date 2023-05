IDM News: GP-Tickets, Reiterberger-Sieg und Marathon

An diesem Wochenende ist die IDM und ihre Rahmenklassen nach zweijähriger Pause wieder am Sachsenring unterwegs. Auch der GP im Juni wirft seine Schatten voraus. Gewinnspiel im Angebot.

Mit Tom Lüthi kann man sich treffen, Danijel Peric kann man anfeuern und ein IDM Superbiker rennt vorne mit. Ein Team performt jetzt hinter der Boxenmauer statt auf der Strecke. Und ein Meister gewinnt in Asien.

Ein Date mit Tom Lüthi

Selbst fährt Tom Lüthi beim Sachsenring Grand Prix nicht mit. Auch die IDM-Zeiten sind lange her. Aber treffen kann man den Schweizer und ehemaligen Weltmeister dennoch. Doch wer beim Gewinnspiel des Schweizers mitmachen will, muss schnell sein. An diesem Sonntag, 23.59 Uhr, ist Einsende-Schluss. «Dein ‚Golden Moment‘ und ein Wochenende mit Noah Dettwiler und mir im Paddock vom Sachsenring», fragt Lüthi über seine Facebook-Seite. «Das kannst du jetzt gewinnen, wir schenken dir deinen 'Golden Moment'. Beantworte ein paar Fragen zur sächsischen Rennstrecke und gewinne mit etwas Glück deinen ‚Golden Moment‘ im Paddock des Grand Prix am Sachsenring Die Antworten zu den Fragen findest du übrigens im Video.»



So funktioniert’s: Die Fragen beantworten, den Beitrag bei Facebook wie gewünscht kommentieren und dem Beitrag ein Like geben. Das gibt’s zu gewinnen: Der ‚Golden Moment‘ mit Noah und Tom (Meet & Greet), Paddock Tickets für das Sachsenring-Wochenende 16.-18. Juni 2023, Übernachtung vom 15.-18. Juni 2023. Teilnahmeschluss ist der 14. Mai 2023, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt, wozu das jeweilige Profil öffentlich zugänglich sein muss. Eine Barauszahlung oder eine Weitergabe des Gewinns ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.

Ein Sprecher im Einsatz

Bevor Danijel Peric am Sachsenring für den Live Stream Produzenten zum Mikro griff, war der gebürtige Kroate in Rijeka selbst mit dem Motorrad im Rahmen der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft unterwegs. Das Sprintprogramm wurde von der Klasse Superbike open eröffnet. Torsten Levsen hatte seine BMW mit einer 1.31.544 min auf die Pole gestellt, nur 34 Hundertstel vor Danijel Peric. Die erste Startreihe wurde von Rene Hennemann komplettiert. Hennemann durfte im Rennen noch Runde 1 für sich verbuchen, dann zog Peric vorbei und ließ bis zum Zielstrich nichts mehr anbrennen. Levsen ordnete sich als Dritter ein und fuhr als solcher auch ins Ziel. Nur 90 Minuten später startete Rennen 2 mit neuer Startaufstellung anhand des Ergebnisses von Rennen 1. Danijel Peric nutzte seine Pole Position und fuhr nach kurzem, aber intensiv geführtem Zweikampf mit Torsten Levsen einen zweiten Sieg ein. Levsen kam als Zweiter, Hennemann dieses Mal als Dritter über den Strich. Meisterschaftsstand: 60 Punkten Danijel Peric, 45 Punkte Torsten Levsen, 44 Punkte Rene Hennemann.

Ein Superbiker zu Fuß

Für Gabriel Noderer gibt es aktuell in der IDM Superbike nichts zu tun, obwohl sich der Franke redlich um einen Platz für die Saison 2023 in der Klasse Superbike oder wieder Supersport bemüht hatte. Doch untätig ist Noderer nicht. In Ingolstadt trat er jetzt zum Halbmarathon an. «Was für ein toller Lauf», schwärmt er, «mit einer unglaublichen Menge an Zuschauern. Ich habe das wirklich genossen. Ich habe diesen Lauf sehr impulsiv gemacht und ihn als Trainingslauf genommen. Dafür war ich echt zufrieden mit meiner Zeit 1:26,59 Stunde.»

Seitenwechsel

«Auch wenn es das Team Wilbers-Racing in der bisherigen Form nicht mehr gibt, haben wir komplett neue Aufgaben rund um das Team von Benny Wilbers und Burkhard Stember angenommen», berichtet die Firma aus Nordhorn. «Wilbers-Suspension Support heißt die neue Aufgabe in der IDM 2023. Mit Erfolg haben wir in den letzten Jahren unsere Fahrwerksprodukte neu- und immer weiterentwickelt. Speziell die neuen RR-Produkte, die wir in den letzten Jahren gemeinsam mit Kooperationspartner ZF realisiert haben, zeigten in der letzten IDM-Saison, wie groß das Potential ist.»



«Wir hatten uns das Ziel gesetzt», so die Firmenleitung, «mehr Performance im Bereich Fahrbarkeit, Bremsstabilität, Flex und Grip Level zu erreichen. Das ist uns mit der neuen Gabel R46RR und dem Federbein R46QRR mehr als gelungen. Unsere Partner ZF und Gilles haben hier einen enormen Beitrag geleistet und somit gehen wir mit einem guten Gefühl in die IDM Superbike, IDM Supersport und IDM - und World Sidecar Klasse. Den Start macht dieses Wochenende der Sachsenring, mit dem neuen Service sowie den RR-Produkten. Rund um Wilbers-Techniker Burkhard Stember performt die bekannte Racing-Crew zum Start in der IDM Saison 23 unter anderem für Tati Mercado, Marco Fetz, Luca de Vleeschauwer, Jorke Erwig, Julius Caesar Rörig, Harry Payne und Kevin Rousseau.»

Schneller Bayer

Einen kurzen Gedanken hat Markus Reiterberger am Samstagmorgen vielleicht Richtung Sachsenring geschickt, wo seine ehemaligen Kollegen in die Saison starten und einen Nachfolger für den vierfachen IDM Superbike-Champion Reiterberger suchen. Der Bayer ist in diesem Jahr neben der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch in der Asiatischen Superbike-Meisterschaft unterwegs. Während seine ehemalige Kollegen noch mit dem Qualifying für die Rennen am Sonntag beschäftigt waren, hatte Reiterberger schon seinen ersten Top-Job des Tages hingelegt. Er gewann Lauf 1 in Sepang und durfte sich über seine Rückkehr auf die Siegerstraße freuen. Am Sonntag steht für den BMW-Piloten noch Lauf 2 an.